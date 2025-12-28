التشكيل الرسمي لمباراة غينيا الاستوائية والسودان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب غينيا الاستوائية عن تشكيل الفريق الذي يستعد لملاقاة منتخب السودان، اليوم الأحد، في المباراة التي ستقام في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي تُعقد حاليًا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساءً، على ملعب محمد الخامس.

تشكيل غينيا الاستوائية

وتضمن تشكيل غينيا الاستوائية: حراسة المرمى: جيسوس أوون، الدفاع: كارلوس أكابو، ساؤول كوكو، إستيبان أورو، مارفين أنيبوه، الوسط: إيبان سالفادور، سانتياجو إينيمي، خوسيه ماشين، بيدرو أوبيانج، عمر ماسكاريل، الهجوم: لورين زونيجا.

تشكيل السودان

بينما جاء تشكيل السودان كالتالي: حراسة المرمى: منجد النيل أبو زيد، الدفاع: بخيت خميس، مصطفى كرشوم، محمد سعيد أحمد، شيدي برجلان، الوسط: محمد عيسى، أمير عبدالله، عمار تايفور، عبد الرزاق عمر، ولي الدين خضر، الهجوم: محمد عبدالرحمن يوسف.