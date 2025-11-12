قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خادم الحرمين الشريفين يدعو لصلاة استسقاء في عموم المملكة

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين
محمد على

دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء فى جميع أنحاء المملكة وذلك غدا الخميس، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس». 

قال بيان صادر عن خادم الحرمين الشريفين:"تأسيًا بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كُربهم، لعل الله أن يفرّج عنا ويُيسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

خادم الحرمين الشريفين استسقاء المملكة

