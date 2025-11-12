قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة من مديرية الشباب والرياضة تفتش مستندات نادي الزمالك
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,185 شهيدا
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض
خادم الحرمين الشريفين يدعو لصلاة استسقاء في عموم المملكة
موسكو تعلن استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع كييف
لافروف وعراقجي يؤكدان تمسك روسيا وإيران بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية
تعرف على مواعيد قطارات السفر بين القاهرة والإسكندرية
هيئة الاستثمار: مصر أصبحت المقصد المنطقي والطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا
مجلس النواب.. المنظمة المصرية تشيد بالتطور الإيجابي للمشهد الانتخابي وتشكر الهيئة الوطنية
منال عوض: 60% نسبة إنجاز تنظيم مقبرة سيارات 15 مايو تمهيدًا لتحويلها إلى مشروعات خدمية
بعد التعاقد مع زياش.. الوداد يواجه أزمة مالية طاحنة
خاص| وزارة الشباب: لجنة المديرية في الزمالك ليس لها علاقة بأرض أكتوبر
أخبار العالم

الامم المتحدة: فقدان 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

مركب مهاجرين
مركب مهاجرين
محمد على

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن 42 مهاجرا فقدوا ويعتقد أنهم ماتوا بعد انقلاب قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية الأسبوع الماضي.

كانت هذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة من الكوارث المماثلة في جزء من البحر الأبيض المتوسط والتي أودت بحياة أكثر من ألف شخص حتى الآن هذا العام.

وقال بيان للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إنه تم إنقاذ سبعة ناجين فقط بعد أن ظلوا في البحر لمدة ستة أيام.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة إن السفينة التي كانت تحمل 47 رجلاً وامرأتين غادرت زوارة غربي طرابلس في 3 نوفمبر، ولكن بعد حوالي ست ساعات تسببت الأمواج العالية في تعطل المحرك.

وأضاف البيان أن القارب انقلب، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في البحر.

نفذت السلطات الليبية، السبت، عملية بحث وإنقاذ قرب حقل البوري النفطي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة "بعد انجرافهم في البحر لمدة ستة أيام، تم إنقاذ سبعة رجال فقط - أربعة من السودان، واثنان من نيجيريا، وواحد من الكاميرون".

وذكرت"من المؤسف أن 42 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين ويُفترض أنهم ماتوا، بما في ذلك 29 من السودان، وثمانية من الصومال، وثلاثة من الكاميرون، واثنان من نيجيريا.".

وقدم موظفو المنظمة الدولية للهجرة للناجين الرعاية الطبية الطارئة والطعام والماء بمجرد نقلهم إلى الشاطئ.

