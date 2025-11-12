قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
وكالات الأغذية التابعة للأمم المتحدة تحذر من مجاعة كارثية في 16 دولة

مجاعة غزة
مجاعة غزة
محمد على

حذرت وكالتان غذائيتان تابعتان للأمم المتحدة اليوم الأربعاء من أن ملايين الأشخاص حول العالم قد يواجهون المجاعة، مع تفاقم الظروف السيئة بالفعل بسبب نقص التمويل.

قال التقرير المشترك الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي إن الصراع والعنف يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد في غالبية البلدان التي تم تحديدها المعرضة للخطر.

وأدرجت الوكالات التي تتخذ من روما مقرا لها هايتي ومالي وفلسطين وجنوب السودان والسودان واليمن على أنها الأسوأ، "حيث يواجه السكان خطرا وشيكاً من الجوع الكارثي".

كما تم تصنيف أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا والصومال وسوريا على أنها "مصدر قلق بالغ"، بالإضافة إلى بوركينا فاسو وتشاد وكينيا ووضع اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش.

وقالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "نحن على شفا كارثة الجوع التي يمكن منعها تمامًا والتي تهدد بالمجاعة على نطاق واسع في العديد من البلدان"، محذرة من أن الفشل في التصرف "لن يؤدي إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار والهجرة والصراع".

وقال التقرير إن تمويل الإغاثة الإنسانية كان "أقل من المطلوب بشكل خطير"، مشيرا إلى أنه تم تلقي 10.5 مليار دولار فقط من أصل 29 مليار دولار مطلوبة لمساعدة المعرضين للخطر.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه بسبب تخفيضات التمويل، فقد اضطر إلى تقليص المساعدات للاجئين والنازحين، بينما علق برامج التغذية المدرسية في بعض البلدان.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من أن الجهود المبذولة لحماية سبل العيش الزراعية معرضة للخطر "والتي تعد ضرورية لاستقرار إنتاج الغذاء ومنع الأزمات المتكررة".

وأضافت أن هناك حاجة إلى التمويل لتوفير البذور وخدمات صحة الماشية "قبل أن تبدأ مواسم الزراعة أو تحدث صدمات جديدة".

السودان فلسطين أخبار العالم مجاعة

