الرئيس الإيراني يأمر بالتحقيق في واقعة إشعال رجل للنار في نفسه

توفي رجل إيراني متأثرا بجراحه بعد أن أشعل النار في نفسه بعد أن أغلق عمال البلدية كشك الطعام الخاص بعائلته، مما دفع رئيس البلاد إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق.

جاء إعلان الرئيس مسعود بزشكيان مساء الثلاثاء في الوقت الذي أُلقي فيه القبض على رئيس بلدية مدينة الأهواز الجنوبية الغربية ورئيس جهاز إنفاذ القانون على خلفية الحادث، وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

وأضافت الوكالة أنه صدرت أوامر اعتقال بحق ثلاثة أشخاص آخرين على صلة بالقضية، حيث أثارت وفاة الرجل جدلاً عامًا متجددًا حول الفقر في الجمهورية الإسلامية.

توفي أحمد بلدي، البالغ من العمر 20 عامًا، يوم الثلاثاء بعد أن أحرقت النيران 70% من جسده.

أشعل الرجل النار في نفسه في 2 نوفمبر في حديقة بمدينة الأهواز، بمحافظة خوزستان الإيرانية الغنية بالنفط، والتي عانت من اضطرابات طويلة، حيث أغلق عمال البلدية المقهى، مصدر دخل عائلته الوحيد.

في البداية، أصدرت بلدية الأهواز بياناتٍ وصفت فيها الإغلاق بأنه إخلاءٌ قضائي، وقالت إن المسؤولين لم يتخذوا "أي إجراءٍ قسري".

لكن أمر بيزيشكيان، يوم الثلاثاء، دعا وزارة الداخلية إلى إجراء تحقيقٍ خاص وتقديم التعازي لعائلة باليدي.

لم تشهد مدينة الأهواز، الواقعة على بُعد حوالي 550 كيلومترًا (340 ميلًا) جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران، أي مظاهرات أو اضطرابات كبيرة.

قد اجتاحت الاحتجاجات المدينة ومحافظة خوزستان عمومًا من حين لآخر في الماضي، لا سيما وأن المنطقة موطنٌ للعرب الذين يشكون من التمييز الذي تمارسه الحكومة الشيعية في إيران. كما أشعلت المخاوف بشأن إمدادات المياه شرارة الاحتجاجات.