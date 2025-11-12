الرئيس الصيني: مستعدون للارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية مع إسبانيا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم /الأربعاء/ استعداد بلاده للارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية مع إسبانيا.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الصيني مع ملك إسبانيا فيليب السادس في العاصمة "بكين"، حيث تعد هذه أول زيارة دولة يقوم بها الملك فيليب إلى الصين منذ توليه العرش، وأول زيارة يقوم بها ملك إسباني إلى البلاد منذ 18 عاما.. وفقًا لما أوردته شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.



وقال شي إن الصين وإسبانيا تتمتعان بتراث تاريخي وثقافي عريق.. مشيرا إلى أن البلدين عملا على مدى أكثر من 50 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، على تعزيز العلاقات الثنائية منذ منظور استراتيجي طويل الأمد.



وأضاف شي أن الصين وإسبانيا لعبتا دورًا حيويًا في تعزيز الانفتاح والتعاون العالميين، بالإضافة إلى دعم العدالة والإنصاف الدوليين.. مشيرًا إلى أنه بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فإن زيارة الدولة التي يقوم بها الملك فيليب إلى الصين تشكل أهمية كبيرة في دفع التقدم المستمر للتعاون الودي بين البلدين.



وأشار شي إلى أن الصين على استعداد لاستيراد المزيد من المنتجات الإسبانية والاستفادة من إمكانات التعاون في المجالات الناشئة مثل الطاقة الجديدة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.. كما أكد أنه يجب أن تعمل الصين وإسبانيا على تعزيز التبادلات في مجالات الثقافة والتعليم، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل سياستها الخاصة بإعفاء إسبانيا من التأشيرة من أجل تسهيل التبادلات الشعبية بشكل أكبر.