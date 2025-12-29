رئيس إذاعة القرآن الكريم لـ صدى البلد: تسجيل 3 قراءات جديدة للمصحف الشريف بالتنسيق مع الأزهر

أكد الدكتور إسماعيل دويدار رئيس إذاعة القرآن الكريم، على وجود خطة لدى إذاعة القرآن الكريم لتسجيل قراءات جديدة للمصحف الشريف، وذلك بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للإعلام والأزهر الشريف.

تسجيل 3 قراءات جديدة بـ إذاعة القرآن الكريم

وقال دويدار لـ صدى البلد إنه من المقرر تسجيل 3 قراءات جديدة مرتلة للقرآن الكريم بأصوات مميزة من قراء القرآن الكريم بـ الأزهر الشريف.

وعن اختيارات القراء، قال دويدار إنهم لازالو في مرحلة الاختيار ولم تبدأ عملية التسجيل بعد، مؤكدًا أن الاختيار يخضع لضوابط وأسس بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للإعلام والأزهر الشريف.

لقاء مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر

وتأتي هذه الخطوة عقب لقاء جمع مسؤولي إذاعة القرآن الكريم بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الأسبوع الماضي، وكشف دويدار عن أنه جرى خلال اللقاء مناقشة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

ومعلوم أن إذاعة القرآن الكريم تعد الإذاعة صاحبة الريادة على مستوى الإذاعات العربية والشرق الأوسط، وصاحبة الانتشار الأوسع والأكثر استماًا على مستوى العالم، بفضل ما تمتلكه من كنوز التراث الإذاعي والتسجيلات القرآنية بصوت كبار القراء المصريين على مدى التاريخ.