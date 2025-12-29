قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حدث تاريخي.. الأزهر يسجل المصحف الشريف بالقراءات العشر لأول مرة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

كشف مصدر مسئول في الأزهر الشريف، عن حدث تاريخي يقدمه الأزهر الشريف للعالم هو تسجل المصحف الشريف بالقراءات العشر لأول مرة.

وأوضح المصدر في تصريح لـ«صدى البلد»: أن تم الانتهاء من تسجيل عدد من القراءات بصوت أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف،  من أصحاب الأصوات المتميزة والبارعين في تلاوة القرآن الكريم بأحكامه وقراءاته العشر. 

وفي سياق آخر، تواصل الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بـ قطاع المعاهد الأزهرية أداء رسالتها التعليمية والدعوية، محققة حزمة من الإنجازات النوعية التي عكست حجم العناية بالقرآن حفظًا وتلاوةً وتعليمًا، داخل مصر وخارجها في إطار الدور التاريخي للأزهر الشريف في خدمة كتاب الله تعالى.

إصدار أول مصحف مرتل كامل بأصوات طلاب أزهريين

يأتي في مقدمة هذه الإنجازات مشروع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الذي انطلق باختيار نخبة من 30 طالبًا دون سن الثامنة عشرة من بين أكثر من 180 ألف طالب أزهري، لإصدار أول مصحف مرتل كامل بأصوات طلاب أزهريين، بعد ما يقرب من 3 سنوات من العمل المتواصل، وأكثر من 4 مراجعات دقيقة، ليخرج في تسجيلات بلغت نحو 30 ساعة، وبدأت إذاعة القرآن الكريم بثه رسميًا في 9 نوفمبر 2025م.

100 ألف يشاركون في مبادرة السرد القرآني.. و10 آلاف خاتم

شهد الأزهر الشريف تنظيم اليوم العالمي للسرد القرآني تحت شعار «ورتّله ترتيلًا»، بمشاركة تجاوزت 100 ألف حافظ للقرآن الكريم من المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ الأهلية، إلى جانب مشاركات من 19 دولة خارج جمهورية مصر العربية، في حدث قرآني عكس ريادة الأزهر عالميًا في نشر علوم القرآن، وفي مجال المبادرات المجتمعية، أسفرت مبادرة «عشرة آلاف خاتم» عن إتمام أكثر من 45 ألف خاتمة قرآن كريم خلال ثلاث سنوات، بمشاركة واسعة من تلاميذ مكاتب التحفيظ.

توجيهات شيخ الأزهر بإنشاء مركز الأزهر للتدريب على التسجيلات القرآنية والمسابقات الدولية 

بتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تم إنشاء مركز الأزهر الشريف للتدريب على التسجيلات القرآنية والمسابقات الدولية، والذي استفاد من برامجه أكثر من 70 طالبًا متميزًا، بإشراف نخبة من علماء القراءات، في إطار إعداد جيل أزهري قادر على تمثيل مصر والأزهر في المحافل الدولية.

14 ألف طالب يستفيدون من مبادرة "احفظ مقررك"

للعام الثالث على التوالي، قدمت الإدارة العامة للقرآن الكريم هذه المبادرة، والتي تعمل على تحفيظ مقررات العام الدراسي الجديد لتلاميذ المعاهد الأزهرية، خلال فترة الصيف في المقرات المخصصة لذلك، والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يساعد على الاستفادة المثلى من الإجازة الصيفية واستفاد منها أكثر من 14.000 تلميذ وتلميذة، وفي إطار دعم مكاتب التحفيظ، تم توزيع 3500 مصحف شريف على المكاتب بالمناطق الأزهرية المختلفة، 

1200 طالب يستفيدون من برنامج  مادة القراءات للطلاب ذوي البصائر

أولت إدارة القرآن الكريم  اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، حيث استفاد 1200 طالب وطالبة من ذوي البصائر من برنامج مادة القراءات، الذي نُفِّذ خلال الفترة من 5 إلى 10 أبريل 2025م، في أكثر من 250 مقر بمختلف المناطق الأزهرية، إلى جانب توفير مصاحف بلغة برايل ورعاية متخصصة للمواهب القرآنية منهم.

مشروع القراءة التأسيسية القرآنية بالمعاهد الأزهرية ﻿لتمكين التلاميذ من القراءة الصحيحة لكتاب الله

يُعد مشروع القراءة التأسيسية القرآنية بالمعاهد الأزهرية أحد المشروعات التربوية الرائدة التي أطلقتها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، ويهدف إلى تمكين التلاميذ من القراءة الصحيحة لآيات القرآن الكريم من خلال ترسيخ مهارات النطق السليم للحروف ومخارجها وصفاتها، ومعرفة تهجي أحكام التجويد وعلامات الضبط في المصحف الشريف، وفق طريقة القراءة القرآنية التي تمثّل امتدادًا للطريقة الأزهرية الأصيلة في تعليم كتاب الله تعالى.﻿

 مبادرة رفاق المصحف الشريف لتكريم كبار محفظي كتاب الله

جاءت مبادرة رفاق المصحف الشريف، من الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، للاحتفاء بأكثر من 114 محفظًا تجاوزوا الـ85 عامًا، منهم من بلغ 97 عامًا وما زالوا يعلّمون القرآن في كتاتيب الأزهر الشريف منذ 1978م، تكريمًا لمسيرتهم الطويلة في خدمة كتاب الله والتي قاربت على خمسين عاما، فالمبادرة تقدم لهم الدعم المادي والمعنوي تقديرًا لما قدموه من جهد متواصل وعطاء مستمر في حفظ ونشر كتاب الله عبر الأجيال.

144 جولة ميدانية  لمتابعة خطط وأنشطة تحفيظ القرآن ومسابقة الأزهر للقرآن الكريم

وعلى صعيد المتابعة الميدانية، نفذت الإدارة 116 جولة ميدانية تحت عنوان «في حضرة القرآن»، شملت جميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن تنفيذ 28 قافلة لمتابعة أعمال المرحلة الأولى من مسابقة الأزهر الشريف السنوية للقرآن الكريم لعام 2025م، بما ضمن انتظام العمل ورفع كفاءة الأداء.

لأول مرة تطبيق حافز التميز القرآني وإطلاق خدمة QR Code

ولأول مرة في تاريخ الأزهر الشريف، تم تطبيق حافز التميز القرآني بإضافة درجات تتراوح من 4 إلى 24 درجة إلى مجموع الثانوية الأزهرية، مع الإعفاء من المصروفات الدراسية للطلاب الحاصلين على المراكز العشرة الأولى، دعمًا للتفوق والجمع بين التميز القرآني والتفوق الدراسي، كما تم إطلاق خدمة QR Code بالتعاون مع بوابة الأزهر، في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي وتيسير وصول الطلاب وأولياء الأمور للمعلومات الموثقة.

وتؤكد هذه الإنجازات المتتالية أن العناية بالقرآن الكريم في الأزهر الشريف ليست جهدًا مرحليًا، بل مشروع حضاري ممتد يجمع بين الأصالة والتجديد، ويضع الإنسان القرآني في قلب الرؤية التعليمية والدعوية للأزهر الشريف.

