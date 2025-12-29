قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
ديني

الأزهر: الصلاة خلف موقد النار جائزة والمدفأة الكهربائية ليست نارًا

محمد صبري عبد الرحيم

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصلاة خلف موقد النار جائزة، والمدفأة الكهربائية لا تُعَدُّ نارًا، مؤكدًا أنه ينبغي على المسلم أن يُقبل على أداء الفريضة في خشوع وسكينة، وأن يتخذ من الأسباب ما يعينه على ذلك.

وأضاف الأزهر، في إجابته عن سؤال:  ما حكم الصلاة خلف موقد النار؟»،  أن من أوقد نارًا بغرض التدفئة، وكان مَوقِدُ النار في جهة قبلته، وصلى؛ صحت الصلاة دون حرج، على قول جماهير العلماء، إلا أن بعض الفقهاء قد كرهوا أن يجعلها المصلي أمامه؛ لأن أناسًا اتخذوها من دون الله؛ ‌قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويكره ‌أن ‌يصلى ‌إلى ‌نار » [المغني]، والاحتياط للعبادة أولى.

وأوضح: إذا كان للمسلم حاجة في وضع موقد النار أمامه كمراقبة النار واتقاء أذاها، أو نشر الدفء؛ سيما الذين يعملون في الحراسات ليلًا؛ فعلة الكراهة منتفية في هذه الحالة.

وتابع: المدفأة الكهربائية ليست نارًا ولا يَصْدُق عليها كلام بعض الفقهاء عن حكم الكراهة المذكور.

وشدد على أنه يجوز للمسلم أن يُصلي واضعًا المدفأة الكهربائية أمامه في حال البرد الشديد دون حرج، سيّما إذا كان هذا أدعى لتحصيل الخشوع والاطمئنان في الصلاة.

ونصح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ببعض الوسائل التي تعين المسلم على الخشوع في الصلاة ومنها: أولًا: معرفة صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار، ثانيًا: وأن تحرص بعد المعرفة على التطبيق التام لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «صلوا كما رأيتموني أصلي».


وأضاف: ثالثًا: المجاهدة والمثابرة على الخشوع في الصلاة ولذا قال سبحانه وتعالى: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا»، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ»، رابعًا: استحضار عظمة الله تعالى وجلاله وعلوه على خلقه، وأنك تقف بين يديه عبد بين يدي سيده ومولاه.


وتابع: خامسًا: وإذا عرض لك شيء يشغلك في صلاتك فاتفل «هواء مع ريق خفيف يشبه الرذاذ» عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه ينصرف عنك بفضل الله تعالى.
 

