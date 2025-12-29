نيفين مختار: لا تيئسوا من رحمة الله فالقنوط ذنب.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين مختار أن التوبة ليست مجرد ألفاظ تُردد باللسان، بل حالة إيمانية كاملة من الانكسار واللجوء إلى الله، مشيرة إلى أن كرم الله قد يصل إلى حد تبديل السيئات حسنات لعباده التائبين، فضلًا منه ورحمة، إذا صدقت النية وصح العزم.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب، في برنامج "انا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الابتلاءات التي قد يواجهها الإنسان بعد توبته لا تعني رفضها، وإنما تأتي في كثير من الأحيان اختبارًا لصدق هذه التوبة وقوة الإيمان، مستشهدة بقوله تعالى: «أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ»، مؤكدة أن القنوط من رحمة الله أمر مرفوض شرعًا، لأن الله تعالى دعا عباده المسرفين على أنفسهم إلى عدم اليأس من رحمته.

وشددت على أن القرب من الله لا يتطلب ألفاظًا معقدة أو أدعية محفوظة، خاصة لمن لا يحسنها، داعية إلى الحديث مع الله ببساطة وصدق، وباللغة التي تخرج من القلب. وأكدت أن الله سبحانه قريب من عباده، يسمع نجواهم، ويحب مناجاتهم مهما كانت الكلمات بسيطة وعفوية.

وقدمت نصائح عملية لمن يرغب في استقبال عامه الجديد بالخير والبركة، موضحة أهمية اغتنام اللحظات الأخيرة من العام المنصرم وبداية العام الجديد في الطاعة والعبادة.

ودعت إلى تخصيص الدقائق التي تسبق منتصف الليل والتي تليه للصلاة والدعاء وقراءة القرآن، مؤكدة أن الثلث الأخير من الليل وقت عظيم تتنزل فيه الرحمة وتُجاب فيه الدعوات، ليكون ختام العام طاعة وبدايته قربًا من الله.