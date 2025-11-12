رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي: نحن في مرحلة دراسة موعد الاعتراف بدولة فلسطينية

أفادت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي في مرحلة دراسة موعد الاعتراف بدولة فلسطينية.

اجتمعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في طوكيو يوم أمس الثلاثاء واتفقا على التعاون في إعادة إعمار غزة التي تضررت بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية.

وخلال اللقاء، أكدت تاكايتشي أن بلادها ستساهم بشكل فعال في الجهود الدولية لتحسين الوضع الإنساني في غزة وتسهيل تعافيها المبكر وإعادة إعمارها، بحسب وزارة الخارجية اليابانية.

وأفاد العاهل الأردني بأنه يأمل في تعزيز تبادل المعلومات والآراء مع اليابان ومواصلة التعاون الوثيق من أجل الاستقرار والتنمية في المنطقة.