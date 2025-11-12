قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الكابتن إيلا.. من هي خليفة أفيخاي أدرعي بعد تقاعده من جيش الاحتلال؟

أفيخاي وإيلا
أفيخاي وإيلا
محمد على

يظهر أن "الكابتن إيلا" في تل أبيب تي المرشحة لخلافة متحدث جيش الاحتلال باللغة العربية العقيد أفيخاى أدرعى، الذي أعلن، أمس الثلاثاء، عن تقاعده من الخدمة العسكرية.

يعرف البعض إيلا  من على منصات التواصل الاجتماعي.

وتشغل موقع ضابط برتبة رائد، وتولت منصب نائب أدرعي في شعبة الاتصالات العربية، التابعة للواء المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منذ عام 2021.

وتعد إيلا واوية، عربية من مواليد 16 أكتوبر 1989، وتقيم مع أسرتها في مدينة قلنسوة الفلسطينية، حسبما أفاد موقع إرم نيوز.

تلقت تعليمها في مدرسة "مستقبل"، وأنهت بها المرحلة الثانوية، لكنها حصلت على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في "الاتصالات" من الكلية الأكاديمية نتانيا، ودرجة الماجستير مع مرتبة الشرف في "الإدارة والتسويق السياسي" من مركز "هرتسليا" متعدد التخصصات.

وفي العام 2010، أسست مشروع "الحياة المشتركة"، وهي منظمة عملت على جمع العرب واليهود من أجل "خلق تفاهم وتعايش بين الثقافات".

وقبل التحاقها بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، انخرطت في مجال الإعلام، وعملت مذيعة لمدة عامين في إذاعة "صوت نتانيا" (التابعة للكلية الوطنية في نتانيا) من خلال برنامج "بالعربي أحلى".

وتطوعت للخدمة في الجيش الإسرائيلي عام 2013، لتصبح أول مجندة من "منطقة المثلث"، التي تضم مدينة قلنسوة مسقط رأسها.

وفي 2015، التحقت بدورة الضباط في الأكاديمية العسكرية الأولى، وحصلت خلالها على وسام الخدمة المتميزة من الرئيس الإسرائيلي.

وبعد حصولها على رتبة ضابط، عادت إلى القسم العربي في لواء المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، حيث تولت منصب نائب رئيس قسم الاتصالات العربية.

 حصلت على وسام الخدمة المتميزة من رئيس قسم العمليات، اللواء أهارون حليوة، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية (أمان) .

 في يوليو الماضي، أشارت إيلا إلى أنها لا تهتم بكلام متابعيها من العرب على التحاقها بالجيش الإسرائيلي.

الكابتن إيلا خليفة أفيخاي أفيخاي أدرعي جيش الاحتلال الاحتلال

