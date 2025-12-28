غباشي: التحركات الإسرائيلية في القرن الإفريقي تهدف لـ«اصطياد في الماء العكر»

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي تمثل محاولة واضحة لاستغلال الظروف الدولية والعزلة التي تعيشها إسرائيل بسبب أحداث غزة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير، أن إسرائيل اعترفت أحاديًا بما يسمى كيان «أرض الصومال» وفتحت قنصليات متبادلة، في خطوة تخالف القانون الدولي، مؤكداً أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي اعترفت بهذا الكيان منذ إعلان انفصاله عام 1991.

رفض دولي واسع

وأشار غباشي إلى أن التحرك الإسرائيلي قوبل برفض وإدانة من عدة أطراف دولية وإقليمية، بينها مصر وتركيا وجيبوتي ومنظمة الإيجاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح بابًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة.

أبعاد استراتيجية وأمنية

ولفت غباشي إلى أن إسرائيل تسعى عبر هذه الخطوة لتعزيز نفوذها قرب البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وهي ممرات ملاحية حيوية للتجارة العالمية، ما يكشف عن أبعاد استراتيجية وأمنية هامة قد تؤثر على استقرار المنطقة.

موقف الولايات المتحدة

أما بشأن الموقف الأمريكي، فأوضح غباشي أن واشنطن لم تعترض صراحة، واكتفت بتعليق موقفها، مؤكداً أن الولايات المتحدة تظل داعمًا رئيسيًا لإسرائيل وتنتظر تفاعلات المجتمع الدولي قبل اتخاذ قرار نهائي.