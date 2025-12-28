سوريا: مجموعات مسلحة نفذت عمليات تصفية ميدانية وتفجير عبوات ناسفة في اللاذقية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن مجموعات مسلحة نفذت عمليات تصفية ميدانية وتفجير عبوات ناسفة في اللاذقية.





وأوضحت وزارة الداخلية السورية، أن إصابة بعض عناصرنا في اعتداءات لمجموعة مسلحة خلال مظاهرات باللاذقية وجبلة.



ووصل قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إلى العاصمة السورية دمشق مساء السبت، في زيارة وصفت بالمفصلية، تأتي في ظل مرحلة سياسية وأمنية حساسة تشهدها البلاد، ومع تصاعد الجهود لإعادة تنظيم العلاقة بين “قسد” والحكومة السورية.

وقال ياسر السليمان، الناطق باسم وفد الإدارة الذاتية المفاوض مع دمشق، في تصريحات صحفية، إن زيارة عبدي من شأنها دفع المسار التفاوضي إلى الأمام، مشيرا إلى تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات، وفي مقدمتها الملف العسكري.