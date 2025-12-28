قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الأمن يفحص فيديو هروب مدمنين من مصحة غير مرخصة بالمريوطية
ندى السويفي

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر هروب مجموعة من الشباب من مصحة غير مرخصة بمنطقة المريوطية.

ويجري حاليًا فحص الفيديو والتحقق من تاريخه ومدى صحته، للتأكد مما إذا كان حديثًا أو قديمًا، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مصدر أمني، أنه تم التنسيق مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة؛ لفحص المصحات الواقعة في مناطق المريوطية، للتأكد من التراخيص ومدى التزامها بالمعايير الصحية، وضمان عدم تعريض المرضى لأي ممارسات تعسفية أو تعذيبية.

وتداولت الأقاويل وشهود عيان أن الشباب ظهروا في الفيديو وهم يهربون من المصحة، متحدثين عن تعرضهم لسوء معاملة، بينما تستمر الأجهزة الأمنية في التحقيقات للتأكد من صحة هذه الروايات.

حوادث الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الجيزة

