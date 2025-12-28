قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
ديني

غدا.. الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش جريمة الزنا رؤية فقهية طبية

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش غداً: جريمة الزنا "رؤية فقهية طبية"
الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش غداً: جريمة الزنا "رؤية فقهية طبية"
شيماء جمال

يأتي هذا اللقاء برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات من أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، حيث يعقد غداً الجامع الأزهر، الملتقى الفقهي بين الشرع والطب الثاني والأربعون بعنوان "رؤية معاصرة"، والذي يناقش على مائدته: جريمة الزنا "رؤية فقهية طبية"، ويستضيف الملتقى: أ.د محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وأ.د هشام السيد الجناينى، أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بطنطا، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ويُدير الحوار، ا سمير شهاب، الإعلامي بالتلفزيون المصري.

وأكد د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الملتقى يُعدّ منصة هامة لتوضيح الصلة الوثيقة بين الطب والشرع في شتى مناحي الحياة، ويعكس جهود الأزهر في تقديم حلول متكاملة تتماشى مع الدين الإسلامي وتحديات العصر، مبيناً أن جريمة الزنا تُعد من الكبائر العظيمة والمهلكات، لما لها من أثر وخيم على الفرد والمجتمع، حيث تُفكك الأسر وتُهدد النسل وتُذهب الإيمان مؤقتًا، وهو ما حذر منه القرآن والسنة، وعاقب عليه بحدود صارمة، مع التركيز على الوقاية عبر الزواج وغض البصر، والتوبة الصادقة من الذنب.

وأوضح أن الإسلام يسعى لحماية المجتمع من هذه الجريمة من خلال التشريعات الصارمة، وتوجيه الفطرة نحو الزواج، والتحذير من كل ما يوصل إليها، ليعيش المجتمع في طهارة وأمان.

من جانبه، أشار د. هاني عودة إلى أن الملتقى يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية القضايا الفقهية والطبية، مؤكدًا على ضرورة بناء مجتمع واعٍ بأهمية الحفاظ على قيم الشريعة في ضوء التطورات الطبية.

وأضاف فضيلته بقوله: يسبب الزنا أضراراً جسيمة على الفرد والمجتمع منها الفزع النفسي، وفساد القلب، كما يُعرض صاحبه لعذاب الله، وقد يخرج من دائرة الإيمان. وبالنسبة للمجتمع، فهو يؤدي إلى انتشار الأمراض، وتفكك الأسر، وضياع الأبناء، وسوء الظن، وزوال النعم، وحلول العذاب العام.

ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لسلسلة من الفعاليات التي تعزز من الحوار البنّاء والمثمر في مجتمعاتنا، ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر.

