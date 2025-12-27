قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في خلق العنكبوت.. غدًا

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق العنكبوت.. غدًا
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق العنكبوت.. غدًا
شيماء جمال

برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، يواصل ملتقى التفسير بالجامع الأزهر غدًا لقاء التفسير الأسبوعي بعنوان "مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن خلق العنكبوت"، وذلك بحضور كل من: د. أحمد همام، مديرعام هيئة كبار العلماء، والدكتور مصطفى إبراهيم، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر، ويدير الحوار الشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ، مدير المكتب الفني بالجامع الأزهر .

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه، وفتح مجالات جديدة للبحث في الإعجاز، مضيفًا أن الملتقى سيساهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية.

من جهته، أعرب الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى، مؤكدًا على أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية.

وقال مدير الجامع الأزهر: "إن الرواق الأزهري يسعى دائمًا إلى تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم، وملتقى التفسير هو خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف"، لافتًا إلى أن الملتقى سيعقد بصفة دورية كل أحد، حيث يستضيف نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين، كما سيتم تخصيص وقت للأسئلة والنقاشات المفتوحة بين المشاركين، مما يتيح لهم فرصة التفاعل وتبادل الأفكار.

ملتقى التفسير الجامع الأزهر وجوه الإعجاز في خلق العنكبوت العنكبوت شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

ترشيحاتنا

الصومال

وزير الإعلام الصومالي: نرفض اعتراف إسرائيل بـ أرض الصومال

صورة ارشيفية

الخارجية: موقف مصر ثابت وداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره

صورة أرشيفية

مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية وترفض أى إجراءات أحادية

بالصور

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

نيسان
نيسان
نيسان

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

طقطقة الركبة
طقطقة الركبة
طقطقة الركبة

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد