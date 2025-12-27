قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى كأس مصر والقناة الناقلة
بحثا تطورات الأوضاع في الإقليمي.. اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره النرويجى
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر للفتوى الإلكترونية يُنهي دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج

الأزهر للفتوى الإلكترونية يُنهي دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج بمشيخة الأزهر
الأزهر للفتوى الإلكترونية يُنهي دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج بمشيخة الأزهر
إيمان طلعت

أنهى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فعاليات دورة تدريبية جديدة للمقبلين على الزواج، وذلك بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، ضمن برنامجه التأهيلي الهادف إلى دعم تماسك الأسرة المصرية وترسيخ الوعي الأسري والمجتمعي.

وشهدت الدورة، التي استمرت خمسة أيام متتالية، تقديم برنامج تدريبي مجاني يعتمد على منهج علمي متكامل، شارك في إعداده وتقديمه نخبة من المتخصصين في مجالات الشريعة الإسلامية، والطب، والقانون، وعلم النفس، والاجتماع، بما يسهم في إعداد الشباب والفتيات لبناء حياة زوجية مستقرة.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: معايير الاختيار السليم لشريك الحياة، والأحكام الشرعية المنظمة لفترة الخطبة، وأساليب التواصل الفعّال بين الزوجين، وإدارة الخلافات الأسرية، والمهارات الحياتية داخل الأسرة، إضافة إلى أسس التربية الإيجابية، وموضوعات أخرى تهدف إلى تعزيز التفاهم الأسري والوقاية من النزاعات والتفكك.

ويستمر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في تنفيذ دوراته التأهيلية للمقبلين على الزواج بالقاهرة ومختلف المحافظات، في إطار رسالته الهادفة إلى تمكين الشباب معرفيًّا ومهاريًّا، والإسهام في بناء أسر واعية تشكل ركيزة أساسية لنهضة المجتمع.

ويدعو المركز الراغبين في المشاركة بالدورات المقبلة إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://service.azhar.eg/Services/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9

العالمي للفتوى الإلكترونية المقبلين على الزواج مشيخة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

الزمالك

فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

هالة سرحان

هالة سرحان تعلق على قرار أحمد المسلماني بمنع ظهور العرافين في البرامج

عمرو مصطفى

أزمة مرضه وخلافه مع عمرو دياب.. تصريحات نارية للملحن عمرو مصطفى

سمير صبري

فى ذكراه.. آخر كلمات سمير صبري قبل رحيله وزيجاته

بالصور

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد