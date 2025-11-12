الإمارات وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ، مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت ،العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويعود بالرخاء والازدهار على البلدين وشعبيهما.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم /الأربعاء/ في نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية"وام"،آفاق التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، من بينها المالية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة لمجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل تعزيز التعاون المشترك من أجل دعم السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وصون السلم والأمن الدوليين.



وأكد وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء، أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة ومتطورة، ويعملان على توسيع مسارات التعاون الثنائي بما يدعم خططهما لإرساء دعائم مستقبل اقتصادي أكثر تنوعا واستدامة.