مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا

نقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله اليوم الأربعاء إن روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول.

ولم تُعقد أي محادثات وجهاً لوجه بين الجانبين منذ لقائهما في المدينة التركية في 23 يوليو.

ونقلت تاس عن المسؤول، أليكسي بوليشوك، قوله إن المسؤولين الأتراك حثوا على استئناف مفاوضات السلام.

وقال: "الفريق الروسي مستعد لذلك، الكرة في الملعب الأوكراني".

وترفض أوكرانيا تأكيدات الكرملين بأنها مسؤولة عن تعثر عملية السلام، مع اقتراب الحرب من نهاية عامها الرابع.

في اجتماع 23 يوليو، الذي استمر 40 دقيقة فقط، اقترح الجانب الأوكراني عقد اجتماع في أغسطس بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين لاحقًا إن بوتين مستعد للقاء زيلينسكي، ولكن في موسكو فقط - وهو شرط رفضته كييف.