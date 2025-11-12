قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تركيا تعلن نتائج مالية قوية لطيرانها الوطنى رغم التحديات العالمية

الخطوط التركية
الخطوط التركية
أحمد عبد القوى

أعلنت الخطوك الجوية التركية الناقل الوطنى لتركيا  عن تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2025، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية في قطاع النقل الجوي. ووفقاً للبيانات المالية، ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 4.9% لتصل إلى نحو سبعة مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية للأشهر التسعة الأولى من العام 17.8 مليار دولار.  

وسجّلت  نمواً في حركة الركاب بنسبة 19% بالشهر التالي للربع، وارتفاعاً في نشاط الشحن بنسبة 16%، الأمر الذي انعكس إيجاباً على توقعات الأداء المستقبلي.  كما زادت قيمة الاستثمارات منذ مطلع العام لتبلغ 3.6 مليار دولار، في إطار خطة طموحة للدولة التركية  تمتد حتى عام 2033، تستهدف توسيع الأسطول وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطبيق ممارسات استدامة متقدمة ..

تركيا خطوط طيران

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

