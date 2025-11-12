الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من آمال إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، مواصلة المكاسب التي تحققت بدعم من التوقعات المتزايدة بقرب إعادة فتح الحكومة الأمريكية بعد أطول إغلاق في تاريخ البلاد.

وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.8%، بينما ارتفع كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.5%، وزاد فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2%؛ وفق ما ذكرته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

وكان كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قد توقع أن يعود الاقتصاد الأمريكي إلى تسجيل نمو يتراوح بين 3% و4% بحلول الربع الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أن الإغلاق الحكومي تسبب في خسارة ما بين 1% إلى 1.5% من معدل النمو الذي اقترب من 4% خلال العام الماضي.

وفي أوروبا، أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في ألمانيا تباطأ بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 2.4% في سبتمبر، وهو ما يؤكد البيانات الأولية التي صدرت سابقًا.

ويشير هذا التراجع إلى انحسار الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، خاصة مع وصفه السياسة النقدية بأنها "في موقع جيد".