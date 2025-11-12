قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال زيارته لمعبر رفح.. سفير سنغافورة يشيد بجهود مصر لإعادة إعمار غزة
غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ34 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا
سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%
مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
أخبار العالم

وزير العدل الأوكراني موقوف عن العمل بسبب قضية فساد

محمد على

صرحت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو اليوم الأربعاء بأنه تم إيقاف وزير العدل جيرمان جالوشينكو عن العمل وسط فضيحة فساد في قطاع الطاقة في البلاد.

يأتي هذا القرار بعد يوم من اتهام مدعو العموم لمكافحة الفساد لوزير الطاقة السابق فيما يتعلق بالفضيحة التي أثارت غضبًا واسع النطاق.

وقالت سفيريدينكو في بيانها: "تم اتخاذ قرار بإيقاف هيرمان جالوشينكو عن أداء مهام وزير العدل".

وأضافت أن نائبة وزير التكامل الأوروبي، ليودميلا سوجاك، تولت منصبه.

اتهم مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (SAPO) تيمور مينديتش، الحليف المقرب للرئيس فولوديمير زيلينسكي، بتدبير فضيحة فساد بقيمة 100 مليون دولار تتعلق باختلاس في قطاع الطاقة.

قال إن جالوشينكو، الذي شغل منصب وزير الطاقة لأربع سنوات، تلقى "منافع شخصية" من مينديتش مقابل السيطرة على تدفقات الأموال في قطاع الطاقة.

وقد انكشفت التحقيقات في الوقت الذي تتعرض فيه البنية التحتية للبلاد لضربات روسية.

