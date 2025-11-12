وزير العدل الأوكراني موقوف عن العمل بسبب قضية فساد

صرحت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو اليوم الأربعاء بأنه تم إيقاف وزير العدل جيرمان جالوشينكو عن العمل وسط فضيحة فساد في قطاع الطاقة في البلاد.

يأتي هذا القرار بعد يوم من اتهام مدعو العموم لمكافحة الفساد لوزير الطاقة السابق فيما يتعلق بالفضيحة التي أثارت غضبًا واسع النطاق.

وقالت سفيريدينكو في بيانها: "تم اتخاذ قرار بإيقاف هيرمان جالوشينكو عن أداء مهام وزير العدل".

وأضافت أن نائبة وزير التكامل الأوروبي، ليودميلا سوجاك، تولت منصبه.

اتهم مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (SAPO) تيمور مينديتش، الحليف المقرب للرئيس فولوديمير زيلينسكي، بتدبير فضيحة فساد بقيمة 100 مليون دولار تتعلق باختلاس في قطاع الطاقة.

قال إن جالوشينكو، الذي شغل منصب وزير الطاقة لأربع سنوات، تلقى "منافع شخصية" من مينديتش مقابل السيطرة على تدفقات الأموال في قطاع الطاقة.

وقد انكشفت التحقيقات في الوقت الذي تتعرض فيه البنية التحتية للبلاد لضربات روسية.