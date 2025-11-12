قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت رعاية الرئيس السيسي.. إطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 في نسخته الثالثة
طلعت بنت.. تفاصيل جديدة في العثور على جثة داخل برميل بشقة ببولاق الدكرور
خلال زيارته لمعبر رفح.. سفير سنغافورة يشيد بجهود مصر لإعادة إعمار غزة
غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ34 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا
سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%
مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يزور مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) في أنقرة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
فرناس حفظي

في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، زار د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء ١٢ نوفمبر مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) حيث التقى برئيس الاتحاد السيد رفعت حصارجيكلي أوغلو، وذلك بحضور عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب في مستهل اللقاء عن تقدير مصر للدور البارز الذي اضطلع به السيد حصارجيكلي أوغلو في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، انطلاقاً من قناعته بأهمية الروابط التاريخية بين الشعبين الصديقين.

وأكد الوزير عبد العاطي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد حالياً زخماً غير مسبوق في ضوء التوجه الاستراتيجي للقيادتين المصرية والتركية لتعزيز التعاون المشترك، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجتمع الأعمال في البلدين لتحقيق الهدف الذي وضعه فخامة الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان بالوصول بحجم التبادل التجاري إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى مشاركة قوية من مجتمع الأعمال التركي في المنتدى الاقتصادي المصري–التركي المزمع تنظيمه عام ٢٠٢٦، مشيراً إلى أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتوسيع الشراكات الاستثمارية وتفعيل المشروعات المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل محوراً استراتيجياً للتجارة العالمية، مشيراً إلى الزيارة التي قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية إلى تركيا في سبتمبر ٢٠٢٥ للترويج للفرص المتاحة أمام المستثمرين الأتراك. وأكد الوزير استعداد مصر لتنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك للاطلاع على المقومات الاستثمارية والتسهيلات المقدمة في هذا الصدد.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في القطاع السياحي عبر ربط المنتجعات المصرية والتركية، في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد السائحين بين البلدين خلال العام الماضي، بما يسهم في تنمية الروابط بين الشعبين ودعم قطاعي السياحة والاستثمار.

واختتم المتحدث الرسمي أن اللقاء عكس التزام الجانبين بمواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوفير المناخ الملائم لنمو الاستثمارات المتبادلة بما يحقق مصالح الشعبين المصري والتركي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة رفعت حصارجيكلي أوغلو رئيس الاتحاد السفير تميم خلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

ممرض المنيا

القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

توقيع عقد خدمات الحجاج

التضامن توقع عقد الخدمات في المشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م

التعدى على الأراضي

الزراعة: إزالة 167 حالة تعدٍ في المهد خلال يومين

ثالوث الملك رمسيس الثاني

باحث أثري يكشف عن صورة تاريخية لثالوث الملك رمسيس الثاني.. نيجاتيف نادر

بالصور

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

محافظ الشرقية يناقش تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 314 طن كيلو جرام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلبيس

لحوم
لحوم
لحوم

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد