توك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. ومنخفض قطبي يغرق غزة وخيام النازحين تتطاير وسط أمطار وسيول

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

رصد برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، أسعار الذهب في الأسواق المحلية، وجاءت كالتالي:

عيار 18: 5185 جنيهًا

عيار 21: 6050 جنيهًا

عيار 24: 6914 جنيهًا

الجنيه الذهب: 48400 جنيه

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 28 ديسمبر |فيديو

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث جاءت كالتالي:

الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

اليورو

بلغ سعر اليورو حوالي 56.02 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني نحو 64.29 جنيه للشراء و64.43 جنيه للبيع.

الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي إلى 12.67 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025| فيديو



رصد برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة "صدى البلدـ، حالة الطقس، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم، الأحد 28 ديسمبر 2025، مؤكدة استمرار الأجواء الشتوية الباردة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود عدد من الظواهر الجوية المؤثرة.

حالة الطقس الآن

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من بورسعيد، والعريش، ورفح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

حقيقة نقص أدوية السكر والضغط والبرد بالصيدليات.. اتحاد الغرف يوضح



قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أدوية علاج البرد متوفرة في السوق المصرية، نافياً وجود نقص حقيقي، مشيرًا إلى أن ما يُثار مؤخرًا يعود إلى زيادة الإقبال على أسماء تجارية محددة نتيجة موجة الفيروسات التنفسية الشديدة.

استقرار سوق الدواء

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن سوق الدواء في مصر يشهد استقرارًا كبيرًا منذ نحو 3 أشهر، خاصة في الأدوية المستوردة وأدوية الأمراض المزمنة، موضحًا أن نسبة توافر الأدوية تصل حاليًا إلى 95%، وهي من أعلى النسب عالميًا.

خبير: خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية لمصلحة المواطن والاقتصاد |فيديو



أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة إيجابية تصب في مصلحة المواطن المصري والاقتصاد ككل.

وأضاف أن هذا القرار جاء بعد تراجع معدلات التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12% حاليًا، مما يسمح بإعادة الفائدة إلى مسارها الطبيعي.

الفائدة المرتفعة كانت استثنائية

وأوضح جاب الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الفائدة المرتفعة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية كانت نتيجة ظروف اقتصادية عالمية ومحلية استثنائية.

الوطنية للانتخابات: انتظام فتح اللجان بجولة إعادة 19دائرة ملغاة بالنواب



عرضت قناة اكسترا نيوز تصريحات القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد خلال اتصالات عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجنة المتابعة بمحافظات جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، انتظام فتح اللجان في موعدها وانضباط سير العملية الانتخابية.

موعد الاقتراع والجدول الزمني

أُجريت عملية الاقتراع في جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة في 7 محافظات وفق الجدول الزمني المعلن، حيث جرى التصويت يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر، على أن تُعلن النتائج يوم 4 يناير.

مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نكون طرفًا في تهجير الفلسطينيين من أرضهم



أكد مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال، مؤكدًا أن وحدة البلاد غير قابلة للمساومة أو التفكيك.

رفض أي محاولات للتقسيم أو الاعتراف الانفصالي

وشدّد مندوب الصومال على أن بلاده لن تشارك في أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للوحدة الإقليمية والسيادة الوطنية للصومال.

تحذيرات طبية عاجلة من حقنة البرد.. أضرارها تهدد الصحة



حذّر عدد من الأطباء المتخصصين من استخدام ما يُعرف بـ«حقنة البرد»، مؤكدين أنها ممارسة شائعة بين المواطنين دون سند طبي معتمد، وقد تُسبب مضاعفات خطيرة على الصحة، رغم ما تمنحه من تحسن مؤقت في الأعراض.

لا أساس علمي للعلاج

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، إن حقنة البرد لا تعتمد على بروتوكول علاجي معترف به، موضحًا أنها تركيبة تُحضَّر بشكل فردي، وتضم عادة مسكنات ومضادات حيوية، وهو ما يجعلها غير آمنة.

منخفض قطبي يغرق غزة.. خيام النازحين تتطاير وسط أمطار وسيول



يواجه سكان قطاع غزة منذ ظهر أمس، السبت، منخفضًا جويًا قطبيًا ثالثًا منذ بداية فصل الشتاء، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها النازحون في خيام ومراكز إيواء هشة، فيما تواصل إسرائيل منع إدخال مواد الإعمار بعد تدمير معظم المباني والبنية التحتية الحيوية.

منخفض جوي ثالث يضرب القطاع

ويستمر المنخفض حتى مساء اليوم، الأحد، مع توقع منخفض رابع اعتبارًا من الاثنين المقبل.

وتعد الأمطار أقل من المنخفض السابق لكنها ستكون مصحوبة بحبات البرد، إضافة إلى هبات رياح قوية بسرعة 70-80 كيلومترًا في الساعة، ما يزيد من خطر سقوط المباني المتضررة.

غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع



مع تصاعد الحوادث المرورية في مصر خلال الفترة الماضية، اتجهت الدولة لتعزيز الردع وتقليل المخاطر على الطرق من خلال تعديل قانون المرور، بما يشمل تغليظ العقوبات على المخالفات الخطيرة.

وفي هذا الإطار،أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، أن العقوبات الجديدة في قانون المرور تتضمن غرامات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، بهدف الحد من الحوادث المرورية بشكل ملموس.

وأضاف أن هذه التعديلات تم وضعها بناءً على دراسات دقيقة لحوادث الطرق، وستُعرض على مجلس النواب لإقرارها رسميًا.

منع المركبات الثقيلة في أوقات الذروة

أوضح «قريطم» خلال لقائه ببرنامج «استوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز» أن قرار منع سير المركبات الثقيلة في أوقات الذروة جاء لحماية الطلاب والموظفين والمواطنين، مشيرًا إلى أن الغرامات السابقة لم تكن رادعة بما يكفي، إذ كان بعض السائقين قادرين على دفعها بسهولة دون الالتزام بالقانون.

الرئيس الصومالي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك للقوانين الدولية



عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث قال رئيس الصومال أمام مجلسي البرلمان: “إننا لن نقبل أي تدخل خارجي يهدف إلى تقسيم البلاد”.





وأوضح أن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقوانين الدولية، الانتهاك الإسرائيلي يشكل تهديدا لأمن العالم والمنطقة بأسرها ويشجع التطرف.

وأضاف: “المحافظات الشمالية قضية داخلية ونرفض التدخلات الخارجية”.

وتابع: “لن نقبل إجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم ونقلهم إلى بلادنا أو أي بلد آخر”