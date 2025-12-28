الوطنية للانتخابات: انتظام فتح اللجان بجولة إعادة 19دائرة ملغاة بالنواب

عرضت قناة اكسترا نيوز تصريحات القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد خلال اتصالات عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجنة المتابعة بمحافظات جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، انتظام فتح اللجان في موعدها وانضباط سير العملية الانتخابية.

موعد الاقتراع والجدول الزمني

أُجريت عملية الاقتراع في جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة في 7 محافظات وفق الجدول الزمني المعلن، حيث جرى التصويت يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر، على أن تُعلن النتائج يوم 4 يناير.



يبدأ الاقتراع من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، مع ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بسير العملية الانتخابية.

متابعة مستمرة لضمان انتظام الانتخابات

تتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح وغلق مقرات اللجان على مدار الساعة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية.

الدوائر الانتخابية بالمحافظات المشاركة في جولة الإعادة

الجيزة: الدائرة الثامنة – قسم إمبابة

الفيوم: الدائرة الأولى – مركز الفيوم، الدائرة الرابعة – مركز سنورس

أسيوط: الدائرة الثالثة – مركز الفتح

سوهاج: الدائرة الأولى – مركز سوهاج، الثانية – مركز أخميم، الثالثة – مركز المراغة، الرابعة – مركز جهينة، الخامسة – مركز جرجا، السادسة – مركز المنشأة، الثامنة – مركز دار السلام

قنا: جميع الدوائر الانتخابية تشارك في الإعادة

الإسكندرية: الدائرة الثانية – قسم أول الرمل

البحيرة: الدائرة الأولى – قسم دمنهور، الثالثة – مركز أبو حمص، الثامنة – مركز كوم حمادة