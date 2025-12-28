جولة الإعادة.. اجتماعات ليلية خلف الكواليس و«التوكتوك» في قلب الحشد الجماعي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الديب أبوعلي

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، في إطار متابعتهم لسير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وعددها (19) دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات، يتنافس فيها المرشحون على 35 مقعدًا، نشاطًا مكثفًا وتحركات واسعة جرت خلال ساعات الليل التي أعقبت غلق اللجان الفرعية في اليوم الأول.

وأوضح المتابعون أن تلك التحركات جاءت في سياق إعادة ترتيب الأوراق وتحسين فرص التنافسية، حيث عقد المرشحون وحملاتهم اجتماعات موسعة لتصويب الممارسات الانتخابية، وتعزيز آليات الحشد ونقل الناخبين إلى مقار الاقتراع خلال اليوم الثاني.

كما رصد الائتلاف تحركات متعددة داخل الدوائر التنافسية، استهدفت تقوية التحالفات بين المرشحين أو إعادة النظر فيها، وذلك في ضوء الأداءات الميدانية وحجم الشعبية التي كشفت عنها نتائج اليوم الأول لصالح بعض المرشحين دون غيرهم.

على جانب آخر، تابع الائتلاف حرص حملات المرشحين على حصر أعداد المصوتين في اليوم الأول على مستوى القرى، واستخدام تلك البيانات لتحسين عمليات الحشد العددي خلال اليوم الثاني، وهو ما صاحبه تكثيف لعمليات طرق الأبواب، وزيارات الرموز العائلية والقبلية، بهدف الاتفاق على وسائل وتيسيرات نقل ناخبيهم إلى اللجان الفرعية.

وفي متابعة ميدانية استمرت على مدار يومين، قام الفريق الميداني للائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية برصد الأوضاع داخل عدد من اللجان التي وُصفت بـ«الساخنة»، شملت:

دائرة أبو حمص: لجنة رقم 38 بمدرسة القروي، ولجنة رقم 27 بمدرسة الرزقة الابتدائية.

دائرة الفتح بمحافظة أسيوط: لجنة رقم 76 بمدرسة العبور الابتدائية.

محافظة سوهاج: دائرة طهطا لجنة رقم 104 بالمدرسة الابتدائية بنجع أبو خرص، ودائرة أخميم لجنة رقم 10 بمعهد الفتيات الأزهري بأخميم.

محافظة قنا: دائرة قوص لجنتا رقم 14 و15 بمدرسة العليقات الإعدادية، ودائرة نجع حمادي لجنة رقم 38 بمدرسة المصالحة للتعليم الأساسي.

محافظة الفيوم: دائرة الفيوم لجنة رقم 7 بمدرسة منشأة الجزائر للتعليم الأساسي.

وفي مواجهة صرامة وزارة الداخلية في منع عمليات الحشد واستخدام وسائل النقل الجماعي، رصد الائتلاف توافق حملات معظم المرشحين على الالتفاف على تلك الضوابط من خلال الاعتماد على «التوكتوك» كوسيلة لنقل الناخبين، باعتباره وسيلة نقل فردية لا ينطبق عليها التجريم القانوني الخاص بأدوات النقل الجماعي.

يُذكر أن جولة الإعادة الجارية في الدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات يتنافس فيها 70 مرشحًا، من بينهم 42 مرشحًا مستقلًا في مواجهة 28 مرشحًا ينتمون إلى 9 أحزاب سياسية، مع وجود أفضلية كاملة للمستقلين في التنافس على 11 مقعدًا، مقابل أفضلية كاملة للأحزاب على 4 مقاعد.

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان جولة الإعادة الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الداخلية التوكتوك وسائل النقل الجماعي انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات

