أخبار العالم

ترامب: دعم خفض أسعار الفائدة هو الاختبار الرئيسي للمرشح لرئاسة الفيدرالي

ترامب
ترامب
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دعم خفض أسعار الفائدة على الفور سيكون شرطا أساسيا لأي شخص يختاره لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك وفق مقابلة مع مجلة بوليتيكو نشرت اليوم "الثلاثاء".

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان خفض أسعار الفائدة على الفور من قبل رئيس البنك المركزي الجديد يمثل اختبارا حاسما، قال ترامب "نعم".

وجدد ترامب الهجوم على رئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول ووصفه بأنه" يجمع بين عدم الفهم الكافي وعدم محبته لترامب" وأنه ينبغي عليه أن يخفض سعر الفائدة أيضا.

وتُشير تصريحات ترامب إلى أنه يريد من رئيس الفيدرالي القادم أن يتجه مباشرة نحو سياسة نقدية توسعية، ويعد كيفين هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، أبرز المرشحين وفق ما أوردته بلومبيرج.

وكان هاسيت قد صرح الشهر الماضي بأن البيانات الاقتصادية تُشير إلى ضرورة بدء خفض الفائدة "فورا".. ومع ذلك، أكد في مقابلة مع شبكة CNBC أنه من "غير المسؤول" أن يعلن الفيدرالي خططا محددة لمسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن مهمة الرئيس تكمن في متابعة البيانات واتخاذ القرار وفقًا لها.

كان ترامب قد دعا في وقت سابق من العام إلى خفض الفائدة إلى أقل من 2% مقارنة بالمستوى المستهدف الحالي بين 3.75% و4%. 

وتنتهي ولاية باول كرئيس للمجلس في مايو 2026، فيما يستمر منصبه كعضو في مجلس المحافظين حتى 2028.

ويقول ترامب إنه حسم خياره بشأن المرشح الذي يُفضله لقيادة البنك، لكنه قد يؤجل الإعلان الرسمي حتى مطلع العام المقبل.. ومن بين قائمة المرشحين: كيفين هاسيت و الحاكم الفيدرالي كريستوفر والر، والحاكمة ميشيل بومان.

وسيحتاج من يختاره ترامب إلى موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه رئيسا، ومن المرجح أن يشغل منصب محافظ الاحتياطي الفيدرالي لمدة 14 عاما تبدأ في فبراير المقبل إذا كان الاختيار من خارج المجلس. وتنتهي ولاية باول كرئيس في مايو المقبل.

