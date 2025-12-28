مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نكون طرفًا في تهجير الفلسطينيين من أرضهم

أكد مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال، مؤكدًا أن وحدة البلاد غير قابلة للمساومة أو التفكيك.

رفض أي محاولات للتقسيم أو الاعتراف الانفصالي

وشدّد مندوب الصومال على أن بلاده لن تشارك في أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للوحدة الإقليمية والسيادة الوطنية للصومال.

دعوة للمجتمع الدولي والجامعة العربية

دعا المندوب الدول العربية والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الصومال لحماية وحدة أراضيه وضمان استقرار المنطقة، مؤكدًا على موقف بلاده الثابت تجاه سيادتها ووحدة أراضيها.