الوادى الجديد تعلن عن مسابقة الأم المثالية للموظفات بالقطاعات الحكومية

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن تنظيم مسابقة الأم المثالية للموظفات بديوان عام المحافظة والمراكز والوحدات المحلية.

تحت إشراف وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ويستمر التقديم للمسابقة حتى الثلاثاء 17 فبراير 2026، ويتم تسليم الملفات لوحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة والمراكز التابعة له.

- شروط التقديم والأوراق المطلوبة

وتضمنت شروط التقدم للمسابقة

أن يكون للأم قصة عطاء

ألا يقل عمر المتقدمة

واضحة ترسخ القيم الإنسانية

عن 45 عام في 2026/1/1

ألا يزيد عدد الأبناء عن أربعة أبناء

أن لا يكون الأم المتقدمة

قد سبق تكريمها في احتفالات سابقة

حصول الأبناء على قسط من التعليم ويفضل المؤهلات العليا

يستثنى الابن غير القادر على التعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة)

الأوراق المطلوبة

كتابة قصة عطاء الأم موضحة تفصيلًا لحالتها

إقرار من المرشحة بعدم فوزها بأي مسابقة أم مثالية من قبل

صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية

إقرار حالة اجتماعية

صورة من شهادة التأهيل في حال كون المرشحة

أو أحد أبناءها من ذوي الاحتياجات الخاصة.