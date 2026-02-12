قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد تسليم أرباح مشروع تسمين الماشية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

سلم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، أرباح الدورة الأولى للمستفيدين من مشروع تسمين الماشية، لصالح شباب الوادي الجديد، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والبنك الأهلي المصري وشركة غرب النيل للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، بحضور محمود قنديل العضو المنتدب .

منح 20 رأس ماشية لكل مستفيد بإجمالي 2140 رأس

وأوضح محافظ الوادي الجديد أن إجمالي عدد المستفيدين بالدورة الأولى من المشروع 107 مستفيد حيثُ تم منح 20 رأس ماشية لكل مستفيد بإجمالي 2140 رأس، مُوجهًا الشكر لجميع القائمين على المشروع ولجهود مديرية الطب البيطري على المتابعة المستمرة وإنجاح الدورة الأولى، مؤكدًا تقديم كافّة أوجه الدعم اللازم لاستمرار المشروع وبدء الدورة الثانية، مع مراعاة جدّية المتقدمين وتحديد نسبة  للإناث والذكور، ودراسة التوسع وتطبيق المشروع بمركز الداخلة.

وشهد الحفل تكريم وتوزيع الأرباح لأفضل 20 مستفيدا بالدورة الأولى، بالإضافة لإجراء القرعة العلنية واختيار 15 متقدما للالتحاق بالدورة الثانية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

