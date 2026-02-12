قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بتعريف المواطنين بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتسهيل الإجراءات

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإعلان وشرح أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  200 لسنة 2026م، بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك لتوعية المواطنين بمضمون القانون وإجراءاته.

وأكد المحافظ على ضرورة توجيه المواطنين للتقديم عبر المنصة الوطنية للتصرف في أملاك الدولة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التقديم، مع تسهيل كافة الإجراءات، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لضمان سرعة إنهاء الطلبات.

محافظة سوهاج

وشدد على أهمية الإعلان والتوجيه المستمر عبر الصفحات الرسمية للمحافظة، والمراكز، والمدن، والأحياء، بما يضمن وصول المعلومة الصحيحة للمواطنين، وحثهم على سرعة التقديم من خلال المنصة الوطنية.

كما وجه المحافظ بعرض فيديوهات توضيحية ومواد إرشادية شارحة توضح خطوات وإجراءات التقديم على المنصة بشكل مبسط، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتحقيق الاستقرار والأمان لهم، والحفاظ على حقوق الدولة في إطار من الشفافية وسيادة القانون.

وأكد "سراج" أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا للصالح العام.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج محافظ سوهاج شرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

بلعمري

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

ترشيحاتنا

ناشئات منتخب مصر لكرة السلة

مصر في المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة السلة للناشئات تحت 17 عاما

حمزة عبدالكريم

برشلونة يحدد موعد ظهور حمزة عبدالكريم مع الفريق الأول

الحضري

لساني طويل.. الحضري يتحدث عن أزمته السابقة مع الأهلي

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد