محافظ سوهاج يوجه بتعريف المواطنين بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتسهيل الإجراءات

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإعلان وشرح أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026م، بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك لتوعية المواطنين بمضمون القانون وإجراءاته.

وأكد المحافظ على ضرورة توجيه المواطنين للتقديم عبر المنصة الوطنية للتصرف في أملاك الدولة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التقديم، مع تسهيل كافة الإجراءات، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لضمان سرعة إنهاء الطلبات.

محافظة سوهاج

وشدد على أهمية الإعلان والتوجيه المستمر عبر الصفحات الرسمية للمحافظة، والمراكز، والمدن، والأحياء، بما يضمن وصول المعلومة الصحيحة للمواطنين، وحثهم على سرعة التقديم من خلال المنصة الوطنية.

كما وجه المحافظ بعرض فيديوهات توضيحية ومواد إرشادية شارحة توضح خطوات وإجراءات التقديم على المنصة بشكل مبسط، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتحقيق الاستقرار والأمان لهم، والحفاظ على حقوق الدولة في إطار من الشفافية وسيادة القانون.

وأكد "سراج" أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا للصالح العام.