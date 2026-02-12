مشروع وحدات التضامن بالجامعات ينظم ملتقى توظيف في جامعة سوهاج

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة سوهاج ملتقى التوظيف في ختام المرحلة الثانية من برنامج "اختراق سوق العمل"، الذي تموله مؤسسة ساويرس للتنمية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

ونجح الملتقى في جذب ما يقرب من 55 شركة من كبرى مؤسسات القطاع الخاص، والتي غطت قطاعات اقتصادية متنوعة، وشارك ما يقرب من 500 طالب وخريج لاكتشاف مئات فرص العمل الحقيقية والتدريبية المقدمة للطلاب والخريجين من أبناء محافظة سوهاج.

وبدأت فعاليات اليوم بافتتاح الملتقى، تلاها جولة تفقدية للأستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والمسؤولين داخل أجنحة الشركات الـ 55 المشاركة، للوقوف على نوعية الفرص المقدمة للشباب.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج على المجهود الكبير الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في تدريب وتأهيل الطلاب، مشدداً على أن الجامعة تحرص دائماً على دعم الخريجين لتحقيق أحلامهم في إطار مواكبة سوق العمل وتوفير سبل الاستقلال المادي لهم.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بأن هذا الملتقى يمثل ثمرة مجهود تدريبي شاق تلقاه الطلاب خلال البرنامج، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع في هذه المبادرات لربط المهارات التدريبية بمسارات مهنية ملموسة.

الجدير بالذكر أن البرنامج وفر فرص عمل الكثير من خريجي البرنامج، ويعد هذا الملتقى "حجر الزاوية" في استراتيجية برنامج "اختراق سوق العمل" بجامعة سوهاج، حيث يهدف إلى تحويل المهارات التي اكتسبها الطلاب إلى واقع عملي عن طريق ربطهم المباشر مع أصحاب الأعمال واحتياجات السوق الحالية.