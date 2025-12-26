برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، قرار البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة 1%، مؤكدة أنها خطوة جادة تعكس تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وسعيه لتحقيق توازن دقيق بين مستويات الفائدة وجهود السيطرة على الضغوط التضخمية.

و أشارت" الكسان “ في تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد " إلى أن هذا القرار يأتي في إطار دعم مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دفع معدلات النمو وانتعاش الأسواق، ما يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة .

وتجدر الاشارة الى أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 25 ديسمبر2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.