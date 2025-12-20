قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود

رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى في 30 عاماً، في إشارة إلى تنامي قناعته بقدرته على تحقيق هدف التضخم المستقر الذي يسعى إليه منذ أكثر من عقد.

وأفاد بيان صادر يوم الجمعة بأن مجلس السياسات برئاسة المحافظ كازو أويدا قرر، بالإجماع، رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.75%.

وأشار البنك المركزي إلى تزايد احتمال تحقق توقعاته الاقتصادية. وكان هذا التغيير في سعر الفائدة متوقعاً من قبل جميع الاقتصاديين الخمسين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ".

وأوضح بنك اليابان أن دورة رفع الفائدة ستستمر، مؤكداً عزمه مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض إذا تحققت توقعاته الاقتصادية.

وتراجع الين مقابل الدولار، ليتداول قرب مستوى 156 يناً بعد وقت قصير من صدور البيان، ما يشير إلى أن رفع الفائدة كان مسعّراً بالكامل في الأسواق.

المركزي مصرّ على مواصلة رفع الفائدة

أكد هذا التحول في السياسة النقدية إصرار أويدا على مواصلة رفع أسعار الفائدة مع ترسخ التضخم تدريجياً في الاقتصاد، في تحول كبير بعد أن أدى انفجار فقاعة العقارات في تسعينيات القرن الماضي إلى عقود من ضعف الأسعار.

