شعبة الأدوية: 380 مليار جنيه مبيعات السوق الدوائي المتوقعة نهاية 2025

توقع الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن تبلغ اجمالي مبيعات السوق الدوائي نهاية عام 2025 إجمالي ما قيمته 380 مليار جنيه، منه 300 مليار جنيه للقطاع الخاص، مؤكدا أن تلك النسبة تمثل نمواً بنسبة 35% عن العام الماضي.



وشدد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، انه بالرغم من هذا النمو المتوقع في مبيعات الدواء نهاية 2025 فإن هذا لايعني زيادة في الامراض أو الاصابات ولكن بسبب تحريك الاسعار ".

وواصل:" هذا بسبب تحريك الأسعار، لكن عدد الوحدات أقل بنسبة 3-4% عن السنة الماضية لأن الاستهلاك أقل ".

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك ما زلنا نعتمد على استيراد 90% من أدوية الأورام، ومن ثم فإن الشركات الأجنبية الكبرى تكلفتها أكبر، قائلًا: “الشركات الأجنبية الكبرى تكلفتها أعلى، وتفرض ذلك، فإما أن يتم تحريك السعر أو لن تزودنا بالدواء”.

ولفت إلى أننا حتى نصل إلى مرحلة الاعتماد الكامل على التصنيع المحلي؛ يجب أن نستمر في الاعتماد على هذه الشركات، لأن دواء الأورام ليس رفاهية.



