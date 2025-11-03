قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
شعبة الأدوية: 380 مليار جنيه مبيعات السوق الدوائي المتوقعة نهاية 2025

هاني حسين

توقع  الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية  أن تبلغ اجمالي مبيعات السوق الدوائي نهاية عام 2025  إجمالي ما قيمته 380 مليار جنيه، منه 300 مليار جنيه للقطاع الخاص، مؤكدا أن تلك النسبة تمثل نمواً بنسبة 35% عن العام  الماضي.


وشدد  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"،  انه بالرغم من هذا النمو المتوقع في مبيعات الدواء نهاية 2025 فإن هذا لايعني  زيادة  في الامراض أو الاصابات ولكن  بسبب تحريك الاسعار ".

وواصل:" هذا بسبب تحريك الأسعار، لكن عدد الوحدات أقل بنسبة 3-4% عن السنة  الماضية لأن الاستهلاك أقل  ".

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك ما زلنا نعتمد على استيراد 90% من أدوية الأورام، ومن ثم فإن الشركات الأجنبية الكبرى تكلفتها أكبر، قائلًا: “الشركات الأجنبية الكبرى تكلفتها أعلى، وتفرض ذلك، فإما أن يتم تحريك السعر أو لن تزودنا بالدواء”.

ولفت إلى أننا حتى نصل إلى مرحلة الاعتماد الكامل على التصنيع المحلي؛ يجب أن نستمر في الاعتماد على هذه الشركات، لأن دواء الأورام ليس رفاهية.


 

