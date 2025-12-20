قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

«صدى البلد» يحصد جائزة أفضل تغطية خلال احتفالية جوائز أمال العمدة ومفيد فوزي| صور

طه جبريل يتسلم جائزة أفضل تغطية فنية لصدى البلد خلال احتفالية جوائز أمال العمدة
طه جبريل يتسلم جائزة أفضل تغطية فنية لصدى البلد خلال احتفالية جوائز أمال العمدة
عبد العزيز جمال

تسلم رئيس تحرير صحيفة صدي البلد، الكاتب الصحفي طه جبريل، جائزة أفضل تغطية خلال احتفالية جوائز الإعلامية أمال العمدة والمحاور مفيد فوزي، التي تُمنح لتكريم المتميزين في مجالات الإعلام والصحافة والإذاعة والتلفزيون والفنون، وذلك اليوم السبت بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من القيادات والشخصيات البارزة في الوسطين الإعلامي والفني، وقدم الاحتفالية الإعلامية حنان مفيد فوزي.
 

«صدى البلد» يحصد جائزة أفضل تغطية خلال احتفالية جوائز أمال العمدة ومفيد فوزي


جوائز المحاور مفيد فوزي

شهدت فئات جوائز المحاور مفيد فوزي تفوق عدد من الإعلاميين والصحفيين، حيث فاز الكاتب عمر طاهر بجائزة أفضل كاتب مقال، فيما حصل الكاتب الصحفي محمود مسلم على جائزة أفضل كاتب صحفي. 

كما فاز الإعلامي أسامة منير بجائزة أفضل مذيع إذاعي، والإعلامية سناء منصور بجائزة أفضل مذيعة تلفزيونية.

وفي فئة البرامج، حصل برنامج «اتفقنا» الذي تقدمه الإعلامية مريم أمين على جائزة أفضل برنامج إذاعي، فيما فاز الإعلامي محمود سعد بجائزة أفضل مذيع تلفزيوني، كما نال برنامج شريف عامر جائزة أفضل برنامج تلفزيوني. 

أما السيناريست عبد الرحيم كمال فحصل على جائزة أفضل سيناريست.

في المجال الفني، حصل الفنان التشكيلي فريد فاضل على جائزة أفضل فنان تشكيلي، بينما حصل المنتج تامر مرتضي على جائزة أفضل منتج، ونالت شاهيناز العقاد جائزة أفضل منتجة.

كما فازت قناة CBC بجائزة أفضل قناة وتسلمها خالد مرسي، فيما حصل الفنان أمير كرارة على جائزة الإبداع، والفنانة وفاء عامر على جائزة الشخصية العامة.

جوائز أمال العمدة للتميّز

أما جوائز أمال العمدة للتميّز، فشهدت فوز شيماء السباعي بجائزة أفضل مذيعة إذاعية، وريهام السهلي بجائزة أفضل مذيعة تلفزيونية، ونازلي مدكور بجائزة أفضل فنانة تشكيلية، فيما حصل السيناريست أيمن سلامة على جائزة أفضل سيناريست.

وفي مجال الإنتاج، فاز أحمد عبد العاطي بجائزة أفضل منتج، ومها سليم بجائزة أفضل منتجة، كما حازت يارا أحمد على جائزة التميز في الإدارة التنفيذية للمهرجانات، ونال الفنان حسين فهمي جائزة الشخصية العامة.

كما نال المصمم هاني البحيري جائزة التميز، فيما حصل كل من معتز التوني وأحمد السقا على جوائز التميز تقديرًا لإسهاماتهم في المشهد الإعلامي والفني.

دعم النماذج المتميزة في الإعلام والفن

تأتي جوائز الإعلامية أمال العمدة وجوائز المحاور مفيد فوزي في إطار دعم النماذج الجادة والمؤثرة في المشهد الإعلامي والفني، وتسليط الضوء على أصحاب التجارب المتميزة في مختلف مجالات العمل الإعلامي والفني، وتعزيز الإبداع والتميز بين الإعلاميين والفنانين في مصر.

 

