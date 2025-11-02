ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

لقي مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي الذي يخدم المئات لتوفير الادوية في حادث اصطدام سيارته بشجرة علي طريق شبين الكوم قويسنا.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمصرع شاب في حادث اصطدام سيارة ملاكي بشجرة امام مدرسة علي طريق شبين الكوم قويسنا.

وبالانتقال تبين انه المهندس أسامة أحمد ابن مدينة شبين الكوم الذي يعمل مبرمج ومؤسس تطبيق دوائي.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم وتسليمه لاسرته حيث تم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير وسط حالة من الحزن بين اهالي شبين الكوم.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء مدينة شبين الكوم حيث وصفوا الشاب الراحل بالأخلاق الطيبة والسمعة الحسنة بين الجميع.