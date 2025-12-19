قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني
أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 18-12-2025
مصر تترأس شبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط لعام 2026
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة
زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور
تميم بن حمد: بطولة كأس العرب جسدت الأخوة والاحترام بين الأشقاء
النقل: محور الفشن الحر يعزز ربط الشبكة القومية للطرق ويدعم الاستثمار.. صور
معهد الصحة الحيوانية يكرم باحثيه المتميزين ويسلم شهادات التدريب لصغار المربين
شركة تيك توك توقع اتفاقية لبيع نسختها في الولايات المتحدة
أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خبير سياسي: تصريحات السيسي خلال لقاء البرهان حملت رسائل حاسمة

رشاد عبد الغني
رشاد عبد الغني

أكد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، يمثل تطورًا بالغ الأهمية في توقيت دقيق تمر به الدولة السودانية، ويعكس بجلاء عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص القيادة السياسية المصرية على المتابعة المباشرة لتطورات الأوضاع في السودان، والتأكيد على أن مصر تنظر إلى السودان باعتباره امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي، وشريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه في معادلات الاستقرار الإقليمي.

وأشار عبدالغني في بيان له اليوم، إلى أن تصريحات الرئيس السيسي خلال اللقاء حملت رسائل حاسمة وواضحة، تؤكد أن مصر لن تقبل بأي مساس بوحدة السودان أو سلامة أراضيه، وأن الحفاظ على الدولة الوطنية السودانية ومؤسساتها يمثل أولوية قصوى لا تحتمل المساومة، مضيفاً أن هذا الموقف يعكس رؤية مصرية ثابتة ترفض منطق التفكيك أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وتؤمن بأن استقرار السودان هو صمام أمان ليس فقط لمصر، بل للمنطقة بأسرها، في ظل ما تشهده من تحديات أمنية معقدة.

وأوضح عبدالغني، أن تأكيد الرئيس السيسي على وجود خطوط حمراء مرتبطة بالأمن القومي المصري والسوداني يعكس إدراكًا عميقًا لحجم المخاطر المترتبة على استمرار التصعيد، خاصة في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيين السودانيين، لافتاً إلى أن هذا الطرح يوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لوقف نزيف الدم، ومنع انهيار مؤسسات الدولة، وتحميل الأطراف المتسببة في العنف مسؤولياتها القانونية والإنسانية.


وأضاف عبدالغني، أن دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، ومن بينها المساعي الأمريكية لتجنب التصعيد وتسوية النزاعات، يؤكد أن القاهرة تنتهج سياسة متوازنة تجمع بين دعم الحلول السلمية والدبلوماسية، والحفاظ على حقوقها المشروعة في حماية أمنها القومي، مؤكداً أن مصر تسعى إلى دور فاعل وبنّاء داخل الأطر الدولية، وعلى رأسها الرباعية الدولية، من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يضع حدًا لمعاناة الشعب السوداني.


واختتم رشاد عبدالغني بيانه، بالتأكيد أن لقاء الرئيس السيسي بالفريق أول عبد الفتاح البرهان يبعث برسائل طمأنة قوية للشعب السوداني، مفادها أن مصر ستظل سندًا داعمًا لوحدة السودان وسيادته واستقلال قراره الوطني، وشريكًا أساسيًا في أي مسار سياسي جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة، وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس تحافظ على أمنها واستقرارها، وتخدم الأمن القومي العربي في واحدة من أكثر مناطقه حساسية.

مصر السودان القاهرة الخرطوم البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يبدأ المستأجر سداد فروق الإيجار القديم؟

شتاء

أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

ضبط 10 أشخاص في 5 محافظات لمحاولتهم خرق سير انتخابات مجلس النواب

المتهم

القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين بالمنوفية

المتهم

رشاوى انتخابية.. القبض على أحد أنصار مرشح بالمنوفية

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد