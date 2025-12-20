متفبرك .. عمرو أديب يعلق على فيديو الانقلاب العسكري في فرنسا

أكد الإعلامي عمرو أديب أن فيديو مفبرك يزعم وقوع انقلاب عسكري في فرنسا أثار قلق الرئيس إيمانويل ماكرون لدرجة أن رئيس دولة أفريقية اتصل به للاستفسار.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن ماكرون طلب من مكتبه الاتصال بفيسبوك لحذف الفيديو.

وتابع: "ماكرون قال لهم كلموا فيسبوك دلوقتي... شيلوا الفيديو دا"، ولكن الرد الذي تلقاه مكتب الرئيس الفرنسي من مقر الشركة كان مفاجئًا، حيث اعتذر مسؤولوها ورفضوا الطلب.

وأوضح أديب أن الحادثة تكشف تغيرًا جذريًا في موازين القوى، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا أصبحت أداة لنشر الكذب والمعلومات المضللة بسرعة هائلة حتى في مجتمعات راقية مثل فرنسا.

كشفت التحقيقات أن وراء هذا الفيديو مراهقاً من بوركينا فاسو يبلغ من العمر 17 عاماً، قام بنشره عبر منصة فيسبوك بهدف "إثارة القلق" وكسب المال من المشاهدات.

وعلق الرئيس ماكرون شخصياً على الفيديو، مشيراً إلى أنه تلقى رسائل قلقة من رؤساء دول أفريقية تساءلوا عما يحدث في فرنسا بعد مشاهدتهم للمقطع.

و حصد الفيديو أكثر من 12 إلى 13 مليون مشاهدة على منصة فيسبوك قبل أن يتم اتخاذ إجراءات بشأنه، حيث انتقد ماكرون في البداية تأخر المنصة في إزالته رغم وضوح تزييفه.