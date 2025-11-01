قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

صحة غزة: 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة لا يجدون أدويتهم

غزة
غزة
قسم الخارجي

أكد الدكتور منير البرش مدير الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة التقطير في القطاع في دخول المساعدات والإمدادات.

وأضاف البرش في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية رغم الحاجة الماسة لها.

وأوضح مدير صحة غزة "نواجه كارثة غير مسبوقة لإصرار الاحتلال على منع دخول الدواء والمستلزمات الطبية"، مؤكدا أن

الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول أدوية منقذة للحياة كأدوية العمليات والطوارئ، أو المكملات الغذائية الخاصة بالأطفال.

وأشار إلى أن أكثر من 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة في القطاع لا يجدون أدويتهم الخاصة كأدوية الضغط والسكري، وطالب بفتح المعابر للإجلاء الطبي للحالات التي تحتاج إلى علاج خارج القطاع.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,858، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,664، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، جثامين 22 شهيدا، منهم 5 شهداء جدد و17 شهيدا جرى انتشالهم من تحت الركام.

صحة غزة أمراض مزمنة الدكتور منير البرش الاحتلال الإسرائيلي مدير صحة غزة

