قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرانس 24: المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه لعرض أعظم كنوز الحضارة الفرعونية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
فرناس حفظي

تستعد مصر لحدث حضاري عالمي خلال ساعات قليلة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أكبر المتاحف في العالم، ويضم أعظم الكنوز الفرعونية. الحدث يسلط الضوء على عظمة الحضارة المصرية ويعزز مكانة مصر الثقافية والسياحية على الصعيد الدولي.

وقالت قناة فرانس 24، يفتتح المتحف المصري الكبير نهاية عام 2025، بعد أكثر من 20 عامًا من البناء، ليعرض كنوز توت عنخ آمون، والإطلالة الخلابة على أهرامات الجيزة، والتماثيل الضخمة للفراعنة.
ويهدف المتحف إلى أن يكون وجهة عالمية للزوار من مختلف أنحاء العالم، ويجمع بين الفن المعماري الحديث والتقنيات العصرية في عرض الآثار. كما يمثل المشروع منصة لإحياء السياحة وتعزيز الاقتصاد المحلي، بعد فترة طويلة من التحديات الاقتصادية، ويؤكد مكانة مصر كمهد للحضارة الإنسانية.

وفي وقت سابق، قال الباحث البرازيلي في علم المصريات، هيكتور إلياهو، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا حضاريًا عالميًا بكل المقاييس، يتجاوز فكرة كونه مجرد متحف لعرض الآثار إلى كونه مشروعًا وطنيًا وإنسانيًا يعيد تقديم مصر للعالم برؤية جديدة.

وأوضح الباحث البرازيلي في علم المصريات ، هيكتور إلياهو ، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، :"المتحف الكبير ليس مكانًا جامدًا لعرض القطع الأثرية، بل جسر يربط الماضي بالمستقبل، ويعكس روح مصر الحديثة التي تعرف كيف تحافظ على تراثها وتقدمه بروح علمية ومعاصرة".

وأشار إلياهو إلى أن المتحف سيترك أثرًا عميقًا في الأجيال الجديدة داخل مصر وخارجها، موضحًا: “الأطفال والطلاب الذين سيزورونه لن يروا مجرد تماثيل ومومياوات، بل سيشعرون بعظمة من صنعوها. هذه التجربة ستزرع فيهم وعيًا بالهوية وفخرًا وطنيًا أصيلًا، وهو ما تحتاجه كل أمة لتبقى وتستمر.”

وعن المفاهيم الخاطئة التي تُلصق بالحضارة المصرية القديمة، قال الباحث: “أكثر ما يؤسفني هو الاعتقاد بأن المصريين القدماء كانوا غامضين أو خرافيين، بينما الحقيقة أنهم كانوا عقلانيين وعلميين بامتياز، سبقوا عصرهم في الهندسة والطب والفلك. لقد تأثرت صورتهم في الوعي الغربي كثيرًا بالخيال السينمائي، لا بالحقائق العلمية.”

وأكد إلياهو أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشباب حول العالم بعلم المصريات في السنوات الأخيرة، موضحًا:"وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تقريب التاريخ من الناس، وجعلت الاكتشافات الأثرية متاحة لحظة بلحظة. الشباب اليوم يريد أن يفهم الحضارة المصرية بلغته وأدواته، ولذلك نحن أمام جيل جديد من الباحثين أكثر تفاعلًا وشغفًا بالحضارة المصرية."

افتتاح المتحف المصري الكبير أعظم الكنوز الفرعونية الحضارة المصرية المتحف المصري توت عنخ آمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

عملات معدنية

طوابع تروي الحكاية.. عملات خالدة بمناسبة المتحف المصري الكبير

محمد صلاح

محمد صلاح.. ملك أفريقيا في إنجلترا لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية

مائل للحرارة.. تعرف على طقس اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

مائل للحرارة.. تعرف على طقس اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

بالصور

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد