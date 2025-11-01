صحيفة أذربيجانية: المتحف المصري الكبير تحفة مذهلة تضم أعظم كنوز الحضارة الفرعونية

قالت صحيفة news.az International الأذربيجانية، إن القاهرة تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت، بعد سنوات من التأخير، ويبلغ تكلفة المشروع الذي طال انتظاره نحو مليار دولار، ويُعتبر معرضًا ضخمًا للحضارة الفرعونية، مع توقعات بأن يُسهم في إنعاش السياحة ودعم الاقتصاد المصري المتعثر.



وأفادت الصحيفة، بأن الحفل سيشهد مشاركة 79 وفدًا رسميا، بينهم 39 رئيس دولة وحكومة، على أن يبدأ في الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت جرينتش). وتشمل الدول المشاركة ألمانيا واليابان والمملكة العربية السعودية وبلجيكا وإسبانيا والدنمارك، بحسب بيان للرئاسة المصرية.



وفي الليالي التي سبقت الافتتاح، أضاءت أشعة الضوء الأهرامات والواجهة الضخمة للمتحف، تمهيدًا للمشهد المذهل الذي سيُعرض يوم الافتتاح.

ويقع المتحف على منحدر يطل على هضبة الجيزة خلف الأهرامات مباشرة، ويمتد على مساحة تقارب نصف مليون متر مربع، وقد بُني بدعم مالي وتقني كبير من اليابان.



ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، نصفها سيكون معروضًا، ما يجعله أكبر مجموعة في العالم مخصصة لحضارة واحدة. وتشمل المعروضات قاعات واسعة مليئة بالضوء، وأسقف عالية، وجدران حجرية تعكس لون الرمال الصحراوية، في حين يبرز في الساحة الرئيسية تمثال ضخم لرمسيس الثاني بوزن 83 طنًا، فرعون حكم مصر لمدة 66 عامًا خلال عصرها الذهبي.



ويختلف المتحف الجديد عن المتحف المصري القديم في وسط القاهرة، حيث يوفر معارض غامرة، وإضاءة دقيقة، وتجارب الواقع الافتراضي، ومتحفًا للأطفال، إضافة إلى مختبر للحفظ الحي يمكن للزوار من خلاله مشاهدة المرممين أثناء تجميع قارب شمسي عمره 4500 عام، عُثر عليه قرب هرم خوفو.



وتعتبر مجموعة الملك توت عنخ آمون، التي تضم أكثر من 5 آلاف قطعة، من أبرز ما يميز المتحف، ويعرض العديد منها لأول مرة بشكل جماعي، بينما تظل تفاصيل عرض القناع الذهبي للفرعون طي الكتمان.



وينتظر أن يفتح المتحف أبوابه للجمهور يوم الثلاثاء، ليعرض آلاف القطع الأثرية الجنائزية المنتشرة في جميع أنحاء مصر، مؤكدًا مكانته كأكبر مركز عالمي للحضارة المصرية القديمة.