شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه
ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب
اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا
رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية
القانون حسم الأمر .. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور
مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال
سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025
تقرير يكشف خريطة التغلغل لجماعة الإخوان داخل فرنسا.. ما القصة؟
أخبار البلد

الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل ممثلي المدارس والمؤسسات بالإيبارشية للتهنئة بعيد الميلاد

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

استقبل مساء اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفود بيت السامري الصالح، ودار سيدة السلام لذوي الاحتياجات الخاصة، بمساكن شيراتون، والمكتب الإيبارشي، والمكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، ومكتب دياكونيا للتنمية، ومدارس سان جورج، بمصر الجديدة، ومدينة نصر، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، والممثل القانوني لمدرسة سان جورج، بمدينة نصر، والأب يوسف أسعد، مدير مدارس سان جورج، بمصر الجديدة، وهليوبوليس، والممثل القانوني لها، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء المكتب الإيبارشي، والمكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، ومكتب دياكونيا للتنمية، وبيت السامري الصالح، ودار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

ومن الراهبات القبطيات، حضرت الأخت فادية، مديرة مدرسة سان جورج، بمدينة نصر، والأخت بسمة، كما حضرت أيضًا الأخت عفاف، والأخت كيارا، والأخت نيرمين، من الراهبات الإليزابيتيات، مسؤولي بيت السامري الصالح، بمساكن شيراتون، وعدد من العلمانيين والعلمانيات.

وعبر بطريرك الأقباط الكاثوليك عن سعادته الكبيرة، بهذه الزيارة، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، والعمل بإخلاص، لخير أبناء الكنيسة، والمجتمع، كما تعرف غبطته على دور كل واحد منهم.

كذلك، ثمن الأب البطريرك جميع المجهودات المبذولة من قِبل مسؤولي المؤسسات، والمدارس الكاثوليكية، من أجل تمجيد اسم الله، ونشر ملكوته، مشيرًا إلى رسالة البابا القديس يوحنا بولس الثاني "من أنت أيتها العائلة؟"، وهو ما يشبه العمل داخل المدارس، والمؤسسات بالكنيسة، مختتمًا كلمته بتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

ومن جانبهم، قدم جميع الحاضرين كلمات التقدير والامتنان إلى صاحب الغبطة، من أجل حفاوة الاستقبال، شاكرين دعمه المستمر لهم.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك الميلاد عيد عيد الميلاد المجيد الراهبات

