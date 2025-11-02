قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

كيف تخسر وزنك بأمان دون أدوية أو جراحات؟ وصفة طبيعية بدون عمليات

طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
آية التيجي

في الوقت الذي يتجه فيه الكثيرون لحلول سريعة مثل أدوية التخسيس والجراحات، يؤكد الخبراء أن الطريق الأكثر أمانًا وفعالية لخسارة الوزن ما زال يعتمد على العودة لأساسيات نمط الحياة الصحي. 

طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح

وفي تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، قدّم الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، روشتة متكاملة تساعد أي شخص على خسارة وزنه بشكل طبيعي ودون أي تدخلات طبية.

أولاً: التغذية المتوازنة.. حجر الأساس لخسارة الوزن

يشدد د. القيعي على أن الطعام هو العامل الأقوى في رحلة إنقاص الوزن، موضحًا:
"الطعام هو دواؤك الأول، لكن سوء استخدامه يجعله سببًا مباشرًا للبدانة والمرض".

وينصح بالتركيز على:

ـ تناول الأطعمة الكاملة مثل الخضروات، البروتينات عالية الجودة والمكسرات.

ـ تجنب السكريات الصناعية والكربوهيدرات المكررة.

ـ الاعتماد على الدهون الصحية التي تعزز الشبع وتقلل الجوع المتكرر.

طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح


ثانياً: الصيام المتقطع.. طريقة فعّالة لإعادة ضبط الحرق

وأوضح د. القيعي أن الصيام المتقطع أصبح من أكثر الأساليب العلمية فاعلية، خاصة نظام 16:8، حيث يساعد في:

ـ تحسين حساسية الإنسولين.

ـ تحفيز حرق الدهون المختزنة.

ـ السيطرة على الشهية بصورة تدريجية.

طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح

ثالثاً: الحركة اليومية أهم من التمارين الشاقة

ويؤكد القيعي أن فقدان الوزن لا يتطلب الذهاب للنادي الرياضي يوميًا، بل يمكن تحقيق نتائج ممتازة من خلال:

ـ المشي السريع 30 دقيقة يوميًا.

ـ استخدام السلالم بدل المصعد.

ـ ممارسة تمارين مقاومة بسيطة في المنزل.

وأضاف أن الحركة المستمرة ترفع معدل الحرق وتُحسّن المزاج، مما يساعد على الاستمرار في الرحلة دون تعب أو ملل.

طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح

رابعاً: النوم وإدارة التوتر.. عناصر لا يجب تجاهلها

يشير د. القيعي إلى أن قلة النوم وارتفاع التوتر يرفعان هرمون الكورتيزول الذي يزيد دهون البطن، موصيًا بـ:

ـ النوم من 7–8 ساعات يوميًا.

ـ إغلاق الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل.

ـ ممارسة التنفس العميق أو التأمل لخفض التوتر.

طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح


خامساً: العقل.. القائد الحقيقي لخسارة الوزن

ويؤكد القيعي أن إنقاص الوزن رحلة ذهنية قبل أن تكون جسدية، مشددًا على أهمية تغيير العلاقة مع الطعام، والاعتماد على الانضباط وليس الحماس المؤقت.

وفي ختام تصريحه لـ"صدى البلد"، قال د. معتز القيعي:
“خسارة الوزن الطبيعية ليست الأسرع، لكنها الأكثر أمانًا واستمرارية.. خطوة صغيرة يوميًا يمكن أن تغيّر حياتك بالكامل.”

الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
خسارة الوزن إنقاص الوزن الصيام المتقطع حرق الدهون التخسيس بدون أدوية دايت صحي فقدان الوزن التغذية الصحية الحركة اليومية نصائح الرجيم

