سر نجاح عجينة البيتزا في الشتاء .. حيل مدهشة للحصول على طراوة المطاعم في المنزل

مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب موسم الأكلات الدافئة، تبحث الكثير من الأسر عن أفضل طرق إعداد عجينة البيتزا في المنزل بنفس طراوة وجودة البيتزا الجاهزة، خاصة مع تكرار شكوى البعض من فشل العجينة أو قساوتها بعد الخَبز.

نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة

وفي هذا السياق، يكشف خبراء الطهي عن مجموعة حيل بسيطة وفعّالة تضمن نجاح عجينة البيتزا في كل مرة وتحقيق نفس نتيجة المطاعم.

ـ اختيار الدقيق المناسب أساس العجينة الناجحة:

يشدد الشيف الإيطالي ماركو روسي على ضرورة استخدام دقيق الخبز أو الدقيق القوي (Type 00) لاحتوائه على نسبة بروتين عالية تساعد في مرونة العجين وتماسكه أثناء العجن.

ـ الماء الدافئ والخميرة مفتاح الانتفاخ:

يجب أن يكون الماء دافئًا وليس ساخنًا (37 درجة تقريبًا)، مع إضافة رشة سكر لتغذية الخميرة وتركها تتفاعل قبل إضافتها للعجين، ما يضمن انتفاخ العجينة وخفتها عند الخبز.

ـ راحة العجين سر الطراوة:

ترك العجينة لترتاح مرتين مرة بعد العجن ومرة بعد تشكيلها كور صغيرة يساعد الجلوتين على الاسترخاء ويمنع انكماش العجينة أثناء الفرد، ما يمنحها قوامًا طريًا ومثاليًا.

ـ إضافة الملح في الوقت الصحيح:

ينصح الخبراء بعدم وضع الملح مع الخميرة مباشرة، لأن الملح يبطئ عملية التخمير، ما قد يؤدي إلى عجينة ثقيلة وقاسية بدلًا من أن تكون مرتفعة وهشة.

ـ زيت الزيتون لمسة ناعمة ونكهة أصلية:

إضافة ملعقة من زيت الزيتون البكر أثناء العجن تمنح العجينة ملمسًا ناعمًا وطعمًا إيطاليًا أصيلًا، كما يمكن دهن سطح العجينة بقليل من الزيت قبل دخولها للفرن لتجنب الجفاف.

ـ تسخين الصينية قبل الخَبز سر المطاعم:

تسخين الصاج أو الصينية داخل الفرن لبضع دقائق قبل وضع العجينة يساعد في تكوين قاع مقرمش بنفس جودة البيتزا الإيطالية الموجودة في المطاعم.