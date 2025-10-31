قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة المهن التمثيلية: المتحف الكبير فخر للحضارة وإبداع يجسد هوية الوطن
حازم حسني: المتحف الكبير يضيف فصلاً جديداً في مجد مصر الحضاري
محمود فتح الله: توقيت رحيل فيريرا عن الزمالك يحمل قدرًا من المخاطرة
هل لك قرين من الجن؟.. 15 حقيقة مرعبة عن عفريت لا يفارقك
ناصر ترك: افتتاح المتحف المصري الكبير سيضاعف الحركة السياحية
متحف لذوي الاحتياجات .. مفاجآت كبرى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
سحر وشعوذة.. حبس دجال العطارين في اتهامه بالنصب على المواطنين
دراما رمضان 2026| ميمي جمال تكشف عن شخصيتها في مسلسل أب ولكن.. خاص
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سر نجاح عجينة البيتزا في الشتاء .. حيل مدهشة للحصول على طراوة المطاعم في المنزل

نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة
نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة
آية التيجي

مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب موسم الأكلات الدافئة، تبحث الكثير من الأسر عن أفضل طرق إعداد عجينة البيتزا في المنزل بنفس طراوة وجودة البيتزا الجاهزة، خاصة مع تكرار شكوى البعض من فشل العجينة أو قساوتها بعد الخَبز. 

نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة

وفي هذا السياق، يكشف خبراء الطهي عن مجموعة حيل بسيطة وفعّالة تضمن نجاح عجينة البيتزا في كل مرة وتحقيق نفس نتيجة المطاعم.

ـ  اختيار الدقيق المناسب أساس العجينة الناجحة:

يشدد الشيف الإيطالي ماركو روسي على ضرورة استخدام دقيق الخبز أو الدقيق القوي (Type 00) لاحتوائه على نسبة بروتين عالية تساعد في مرونة العجين وتماسكه أثناء العجن.

نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة

ـ الماء الدافئ والخميرة مفتاح الانتفاخ:

يجب أن يكون الماء دافئًا وليس ساخنًا (37 درجة تقريبًا)، مع إضافة رشة سكر لتغذية الخميرة وتركها تتفاعل قبل إضافتها للعجين، ما يضمن انتفاخ العجينة وخفتها عند الخبز.

نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة

ـ راحة العجين سر الطراوة:

ترك العجينة لترتاح مرتين مرة بعد العجن ومرة بعد تشكيلها كور صغيرة يساعد الجلوتين على الاسترخاء ويمنع انكماش العجينة أثناء الفرد، ما يمنحها قوامًا طريًا ومثاليًا.

نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة

ـ إضافة الملح في الوقت الصحيح:

ينصح الخبراء بعدم وضع الملح مع الخميرة مباشرة، لأن الملح يبطئ عملية التخمير، ما قد يؤدي إلى عجينة ثقيلة وقاسية بدلًا من أن تكون مرتفعة وهشة.

نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة

ـ زيت الزيتون لمسة ناعمة ونكهة أصلية:

إضافة ملعقة من زيت الزيتون البكر أثناء العجن تمنح العجينة ملمسًا ناعمًا وطعمًا إيطاليًا أصيلًا، كما يمكن دهن سطح العجينة بقليل من الزيت قبل دخولها للفرن لتجنب الجفاف.

نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة

ـ تسخين الصينية قبل الخَبز سر المطاعم:

تسخين الصاج أو الصينية داخل الفرن لبضع دقائق قبل وضع العجينة يساعد في تكوين قاع مقرمش بنفس جودة البيتزا الإيطالية الموجودة في المطاعم.

عجينة البيتزا طريقة عمل البيتزا طراوة البيتزا نصائح عجينة البيتزا بيتزا المطاعم تخمير العجين وصفات البيتزا سر نجاح البيتزا عجينة البيتزا الإيطالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

هادي الباجوري و زوجته

فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

ترشيحاتنا

المتحف المصري

كبير الأثريين: المتحف الكبير وجهة عالمية تجمع بين عبق التاريخ وروح العصر

عمرو أديب

عمرو أديب عن الفاشر ودارفور: الجثث ملقاة على الأرض بكثرة

زاهي حواس

زاهي حواس: حواري مع جو روغان أسوأ حاجة عملتها لأنه جاهل.. فيديو

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. لا تسعَ وراء كل الإجابات

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد