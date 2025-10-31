فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة قد تغيّر خيارات مرضى السكري اليومية بين تناول الفاكهة الكاملة أو شرب العصير، بعدما أثبتت الأبحاث أن طريقة استهلاك الفاكهة قد تُحدث فارقًا كبيرًا في مستويات الجلوكوز في الدم.

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

وفي ظل انتشار العصائر على مائدة كثيرين، تؤكد نتائج علمية حديثة أن الفاكهة الكاملة تظل الخيار الأفضل للسيطرة على السكر ومنع الارتفاعات المفاجئة، وفقا لما نشر في موقع “health line ، و webmed”.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن الفاكهة الكاملة أفضل لمرضى السكري بفضل احتوائها على الألياف التي تُبطئ امتصاص السكر وتمنع ارتفاع الجلوكوز سريعًا.

وتابع الباحثون، أن تناول الفاكهة الكاملة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وفق دراسات واسعة.

وأوضح الباحثون، أن العصير يفتقد الألياف، ما يجعله أسرع في رفع سكر الدم مقارنة بالفاكهة الكاملة.

وأشارت منظمات طبية، إلى أنه تعتبر العصائر ضمن “السكريات الحرة” التي تؤثر على الجلوكوز بشكل مشابه للمشروبات السكرية.

فيما أضاف الباحثون، إلى أن استبدال 3 حصص أسبوعيًا من العصير بفاكهة كاملة قد يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل لـ 7% وفق تحليل من جامعة هارفارد.

ووجد الباحثون، أن عصير الفاكهة الطبيعي 100% بدون سكر مضاف قد يكون مقبولًا بكميات صغيرة، لكنه ليس بديلاً آمنًا بالكامل للفاكهة الكاملة.

فيما أفاد نتائج الدراسة، أن السكر المركز في العصير حتى لو كان طبيعيًا قد يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى الجلوكوز لدى مرضى السكري. لذا الأفضل تناول العصير، إن لزم، مع الوجبات وليس على معدة فارغة؛ لتقليل حدة ارتفاع السكر.

نصائح لمرضى السكري

ـ اختيار الفاكهة الكاملة مثل التفاح والكمثرى والبرتقال والفراولة.

ـ تجنب العصائر المضاف إليها سكر أو المحلاة صناعيًا.

ـ شرب العصير الطبيعي بكميات محدودة لا تتجاوز نصف كوب.

ـ مراقبة مستوى السكر بعد تناول أي فاكهة أو عصير لمعرفة تأثيرها الفردي.

ـ اختيار عصائر منخفضة السكر أو التي تحتوي على خضار مخلوط مع الفاكهة.