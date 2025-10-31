قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«بلاش الكلاكسات والكل هيتعمل له Face ID».. موعد افتتاح المتحف للجميع
احذر من التدخين.. حسام موافي يشرح كيفية الإصابة بـ تصلب الشرايين
مصر تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحضارة| زاهي حواس لـ صدى البلد: 600 شخصية عالمية تشهد افتتاح المتحف المصري الكبير
كبير الأثريين: الفراعنة كانوا يعتقدون أن الدفن في مصر يعني دخول الجنة
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة قد تغيّر خيارات مرضى السكري اليومية بين تناول الفاكهة الكاملة أو شرب العصير، بعدما أثبتت الأبحاث أن طريقة استهلاك الفاكهة قد تُحدث فارقًا كبيرًا في مستويات الجلوكوز في الدم. 

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

وفي ظل انتشار العصائر على مائدة كثيرين، تؤكد نتائج علمية حديثة أن الفاكهة الكاملة تظل الخيار الأفضل للسيطرة على السكر ومنع الارتفاعات المفاجئة، وفقا لما نشر في موقع “health line ، و  webmed”.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن الفاكهة الكاملة أفضل لمرضى السكري بفضل احتوائها على الألياف التي تُبطئ امتصاص السكر وتمنع ارتفاع الجلوكوز سريعًا.

وتابع الباحثون، أن تناول الفاكهة الكاملة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وفق دراسات واسعة.

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

وأوضح الباحثون، أن العصير يفتقد الألياف، ما يجعله أسرع في رفع سكر الدم مقارنة بالفاكهة الكاملة.

وأشارت منظمات طبية، إلى أنه تعتبر العصائر ضمن “السكريات الحرة” التي تؤثر على الجلوكوز بشكل مشابه للمشروبات السكرية.

فيما أضاف الباحثون، إلى أن استبدال 3 حصص أسبوعيًا من العصير بفاكهة كاملة قد يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل لـ 7% وفق تحليل من جامعة هارفارد.

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

ووجد الباحثون، أن عصير الفاكهة الطبيعي 100% بدون سكر مضاف قد يكون مقبولًا بكميات صغيرة، لكنه ليس بديلاً آمنًا بالكامل للفاكهة الكاملة.

فيما أفاد نتائج الدراسة، أن السكر المركز في العصير حتى لو كان طبيعيًا قد يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى الجلوكوز لدى مرضى السكري. لذا الأفضل تناول العصير، إن لزم، مع الوجبات وليس على معدة فارغة؛ لتقليل حدة ارتفاع السكر.

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

نصائح لمرضى السكري

ـ اختيار الفاكهة الكاملة مثل التفاح والكمثرى والبرتقال والفراولة.

ـ تجنب العصائر المضاف إليها سكر أو المحلاة صناعيًا.

ـ شرب العصير الطبيعي بكميات محدودة لا تتجاوز نصف كوب.

ـ مراقبة مستوى السكر بعد تناول أي فاكهة أو عصير لمعرفة تأثيرها الفردي.

ـ اختيار عصائر منخفضة السكر أو التي تحتوي على خضار مخلوط مع الفاكهة.

مرضى السكري الفاكهة العصير السكر في الدم الفاكهة الكاملة عصير الفاكهة التحكم في الجلوكوز التغذية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

ترشيحاتنا

سجود السهو في الصلاة

هل سجود السهو واجب إذا أخطأت في التسبيح؟.. أمين الإفتاء يوضح

هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش

هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الدعاء

أذكار المساء كاملة.. دعوات تجلب لك البركة وتذهب الهم والكرب

بالصور

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد