فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

يُعد عصير القصب من أكثر المشروبات الشعبية المنعشة في مصر والعالم العربي، لكن المفاجأة أن فوائده الصحية تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الترطيب والطاقة.

فوائد عصير القصب

إلا أن هذا العصير الطبيعي سريع التلف، وقد يتحول خلال ساعات قليلة إلى مشروب مضر بالجسم إذا لم يُحفظ بالطريقة الصحيحة، وفقا لما نشر في موقع timesofindia، وإليكم أبرز فوائد عصير القصب:

ـ مصدر طبيعي للطاقة السريعة:

يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والسكر البسيط التي تمد الجسم بطاقة فورية، خاصة في الصيف أو بعد المجهود البدني.

ـ يرطّب الجسم ويعوض الإلكتروليتات:

بفضل غناه بالبوتاسيوم والمعادن، يساعد على توازن السوائل في الجسم وتعويض الأملاح المفقودة.

ـ يعمل كمضاد أكسدة قوي:

يحتوي على مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية التي تقلل الإجهاد التأكسدي وتحمي الخلايا من التلف.

ـ يدعم وظائف الكبد ويطهر الجسم من السموم:

أشارت دراسات إلى أن عصير القصب يُستخدم في بعض الثقافات كعلاج مساعد لمرض اليرقان بفضل تأثيره المنقّي للكبد.

ـ يعزز المناعة ويحارب الالتهابات:

يحتوي على فيتامين C ومضادات أكسدة طبيعية تساعد في تقوية جهاز المناعة.

ـ يساعد على الهضم ويقلل الإمساك:

يعمل كملين طبيعي خفيف ويساعد في تنظيم حركة الأمعاء.

ـ مفيد لصحة المسالك البولية:

يُستخدم في بعض الممارسات الطبية التقليدية لتحسين صحة الجهاز البولي وتقليل الالتهابات.

متى يصبح عصير القصب فاسدًا؟

ورغم فوائده الكثيرة، إلا أن عصير القصب سريع التلف، وقد يتحول لمصدر خطر عند تخزينه الخاطئ أو تركه في درجة حرارة الغرفة.

ويتغير لون عصير القصب خلال 15 إلى 20 دقيقة بعد العصر بسبب الأكسدة، فيتحول للون البني الداكن.

ويتعرض للتخمّر نتيجة نمو البكتيريا والخمائر، مما يؤدي إلى طعم حامض أو تكون غازات.

مدة الصلاحية محدودة جدًا

وفي الثلاجة يبقى صالحًا نحو 4 أيام فقط عند درجة حرارة 5 °C، بينما يفسد خلال يوم واحد عند 27 °C.

ويمكن إطالة مدة حفظه بالتقنيات الحديثة مثل البسترة أو الضغط العالي (HPP) في المصانع التجارية.

علامات تدل على تلف عصير القصب

رائحة غير محببة، طعم حمضي، تغير واضح في اللون، أو وجود فقاعات كلها إشارات على أن العصير فسد ويجب التخلص منه فورًا.