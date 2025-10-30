قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التاريخ يعيد نفسه| مشهد محمد الدرة يتكرر في السودان.. حقيقة صورة أم احتضنت طفلها قبل قتله بالفاشر
اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صور
كشف لغز الفراغ الغامض في هرم منكاورع.. ماذا وجد العلماء؟
ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
وصول النائب محمد أبو العينين للمشاركة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة
إسرائيل تعلن تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس
الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين
المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية
عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي
الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيستعيد تكلفة إنشائه خلال عامين فقط
إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
آية التيجي

يُعد عصير القصب من أكثر المشروبات الشعبية المنعشة في مصر والعالم العربي، لكن المفاجأة أن فوائده الصحية تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الترطيب والطاقة. 

فوائد عصير القصب 

إلا أن هذا العصير الطبيعي سريع التلف، وقد يتحول خلال ساعات قليلة إلى مشروب مضر بالجسم إذا لم يُحفظ بالطريقة الصحيحة، وفقا لما نشر في موقع timesofindia، وإليكم أبرز فوائد عصير القصب:

ـ مصدر طبيعي للطاقة السريعة:
يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والسكر البسيط التي تمد الجسم بطاقة فورية، خاصة في الصيف أو بعد المجهود البدني.

ـ يرطّب الجسم ويعوض الإلكتروليتات:
بفضل غناه بالبوتاسيوم والمعادن، يساعد على توازن السوائل في الجسم وتعويض الأملاح المفقودة.

فوائد عصير القصب 

ـ يعمل كمضاد أكسدة قوي:
يحتوي على مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية التي تقلل الإجهاد التأكسدي وتحمي الخلايا من التلف.

ـ يدعم وظائف الكبد ويطهر الجسم من السموم:
أشارت دراسات إلى أن عصير القصب يُستخدم في بعض الثقافات كعلاج مساعد لمرض اليرقان بفضل تأثيره المنقّي للكبد.

فوائد عصير القصب 

ـ يعزز المناعة ويحارب الالتهابات:
يحتوي على فيتامين C ومضادات أكسدة طبيعية تساعد في تقوية جهاز المناعة.

ـ يساعد على الهضم ويقلل الإمساك:
يعمل كملين طبيعي خفيف ويساعد في تنظيم حركة الأمعاء.

ـ مفيد لصحة المسالك البولية:
يُستخدم في بعض الممارسات الطبية التقليدية لتحسين صحة الجهاز البولي وتقليل الالتهابات.

فوائد عصير القصب 

متى يصبح عصير القصب فاسدًا؟

ورغم فوائده الكثيرة، إلا أن عصير القصب سريع التلف، وقد يتحول لمصدر خطر عند تخزينه الخاطئ أو تركه في درجة حرارة الغرفة.

ويتغير لون عصير القصب خلال 15 إلى 20 دقيقة بعد العصر بسبب الأكسدة، فيتحول للون البني الداكن.

ويتعرض للتخمّر نتيجة نمو البكتيريا والخمائر، مما يؤدي إلى طعم حامض أو تكون غازات.

فوائد عصير القصب 

مدة الصلاحية محدودة جدًا

وفي الثلاجة يبقى صالحًا نحو 4 أيام فقط عند درجة حرارة 5 °C، بينما يفسد خلال يوم واحد عند 27 °C.

ويمكن إطالة مدة حفظه بالتقنيات الحديثة مثل البسترة أو الضغط العالي (HPP) في المصانع التجارية.

فوائد عصير القصب 

علامات تدل على تلف عصير القصب

رائحة غير محببة، طعم حمضي، تغير واضح في اللون، أو وجود فقاعات كلها إشارات على أن العصير فسد ويجب التخلص منه فورًا.

فوائد عصير القصب أضرار عصير القصب متى يفسد عصير القصب عصير القصب الصحي فوائد القصب للكبد عصير القصب للجهاز الهضمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة الفسيح الذى وصل دخلها اليومي 120 ألف جنيه

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه

ترشيحاتنا

العاملين بشركة دسوكو

نقيب البترول: دسوكو نموذج للتميز والسلامة وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني

مشروع جديد

تزامنًا مع المتحف المصري الكبير.. لأول مرة مشروع عقاري مستوحى من التراث الفرعوني

نادي ضباط المراقبة الجوية

تقديرا لجهوده.. المراقبون الجويون يكرمون رئيس شركة الملاحة.. صور

بالصور

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد