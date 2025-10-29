تبدو بسيطة .. أطباء يُحذّرون من مخاطر قضم الأظافر على القلب | تفاصيل

حذّر الأطباء من أن عادة قضم الأظافر، التي يراها البعض سلوكًا بسيطًا وغير مؤذٍ، قد تكون وراء إصابات خطيرة في القلب قد تصل إلى الوفاة المفاجئة في بعض الحالات.

ما هو التهاب الشغاف المعدي؟

وأوضح الخبراء أن البكتيريا المتراكمة أسفل الأظافر يمكن أن تدخل مجرى الدم عبر الجروح الصغيرة الناتجة عن القضم المتكرر، لتصل إلى القلب وتسبب التهاب الشغاف المعدي، وهو أحد أخطر أمراض القلب التي تهاجم الطبقة الداخلية المبطنة للصمامات القلبية.

التهاب الشغاف المعدي هو عدوى تصيب بطانة القلب وصماماته، وتحدث عند دخول البكتيريا أو الفطريات إلى الدم والتصاقها بأنسجة القلب، وفقًا لما ذكره موقع Times Now الطبي.

ويُعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض قلبية مزمنة أكثر عرضة للإصابة.

والقضم المتكرر للأظافر يتسبب في جروح دقيقة حول الجلد، ما يسمح للبكتيريا الموجودة في الفم بالانتقال إلى الدم، ومنه إلى القلب، مسببةً التهابات مدمّرة قد تؤدي إلى فشل قلبي أو جلطات دماغية قاتلة.

أعراض التهاب الشغاف المعدي

يحذر الأطباء من تجاهل العلامات المبكرة للمرض، لأنها قد تتطور سريعًا خلال أيام معدودة.

ومن أبرز الأعراض:

ـ ألم أو ضغط في الصدر

ـ ارتفاع متكرر في درجة الحرارة

ـ ضيق في التنفس

ـ تسارع في ضربات القلب

ـ الإرهاق الشديد والتعرق الليلي

ـ فقدان الشهية ونقص الوزن

ـ آلام في المفاصل والعضلات

ـ تورم في الساقين أو البطن

ـ ظهور دم في البول أو طفح جلدي غير مبرر

وفي الحالات المتقدمة، قد تؤدي العدوى إلى فشل القلب المفاجئ أو وفاة حادة إذا لم يُتدخل طبيًا على الفور.

العلاج والوقاية

ويؤكد الأطباء أن التهاب الشغاف المعدي حالة طبية طارئة تتطلب علاجًا عاجلًا بالمضادات الحيوية الوريدية لمدة تصل إلى 6 أسابيع، لضمان القضاء الكامل على البكتيريا.

وفي الحالات الشديدة، قد يحتاج المريض إلى تدخل جراحي لاستبدال صمام القلب التالف.

كيف تحمي نفسك من الخطر؟

الوقاية تبدأ من الإقلاع عن عادة قضم الأظافر فورًا، خصوصًا لمن يعانون من أمراض القلب أو ضعف المناعة، وينصح الأطباء باتباع النصائح التالية:

ـ الامتناع تمامًا عن قضم الأظافر واستخدام أدوات العناية بدلًا منها.

ـ الحفاظ على نظافة اليدين والأظافر بانتظام.

ـ تجنب وضع الأصابع في الفم أو مشاركة أدوات القص مع الآخرين.

ـ مراجعة الطبيب فور ظهور أي أعراض مثل الحمى أو ألم الصدر.

ـ المتابعة الدورية لمرضى القلب والاهتمام بالنظافة الشخصية.