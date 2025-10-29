قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاهمة طبيعة شغلي.. كريم فهمي: مراتي مش بتغير عليّا والجمهور هو ضهري
نجم الزمالك السابق: بيراميدز المرشح الأول للفوز بالسوبر.. وزيزو أفضل من بيزيرا
تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل يؤثر شرب الحليب بالقهوة على المناعة؟.. دراسة تكشف مفاجأة
هيفرق كتير .. «ميدو» يعلق على غياب «دونجا» عن بطولة السوبر المصري
هل يجوز دفع أموال الزكاة في بناء مسجد؟.. الإفتاء توضح 8 فئات مستحقة
المنتخب الوطني لناشئي اليد يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم
تعاون «أممي - محلي» يضع دمياط على خريطة التنمية المستدامة عالميًا.. والمشروعات التنموية تتصدّر المشهد
رابطة الأندية عن تهديد حلمي طولان بالرحيل: مفيش مشكلة مصر مليانة مدربين كتير
تامر عبدالحميد يفجّرها: حسابات بـ«50 جنيه» بتشوّه مجلس الزمالك.. والجماهير في حالة غضب
«تنظيم الاتصالات»: 120 مليون مشترك للمحمول وطفرة في خدمات الجيل الخامس والبنية التحتية الرقمية|فيديو
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي العنيف على غزة إلى 20 شهيدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مفاجأة طبية نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. ماذا يحدث في الحمل فوق الثلاثي؟

معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي
معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي
آية التيجي

يشهد مسلسل الفنان محمد سلام جدلًا واسعًا بعد تناوله موضوعًا طبيًا نادر الحدوث وهو الحمل المتعدد فوق الثلاثي، أو ما يُعرف علميًا بـ Higher-Order Multiple Pregnancy (HOM)، وهي حالة تصيب عددًا محدودًا جدًا من النساء في العالم، حيث يحملن أربعة أجنة أو أكثر في وقت واحد.

معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي

ويكشف الخبراء، أن هذه الظاهرة على الرغم من ندرتها، فإنها تزداد مع انتشار تقنيات الإخصاب الصناعي وأطفال الأنابيب، لكنها في الوقت نفسه تُعد من أكثر أنواع الحمل خطرًا على الأم والأجنة.

ويُعرّف الحمل المتعدد فوق الثلاثي بأنه الحمل الذي يحتوي على أربعة أجنة أو أكثر (رباعيات، خمسيات، أو حتى أكثر).

وارتفعت نسبته خلال العقود الأخيرة بسبب تقنيات الإنجاب المساعد، لكنه ما زال نادرًا جدًا عالميًا.

وفقًا لدراسة منشورة في موقع PubMed، تزداد هذه الحالات في مراكز التلقيح الصناعي حول العالم.

معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي

نسب ومعدلات الولادة في هذه الحالات

وتابعت دراسة 112 حالة حمل متعدد الأجنة (ثلاثيات، رباعيات، خماسيات) أظهرت أن متوسط الولادة كان:

ـ ثلاثيات عند الأسبوع 31 + 5 أيام

ـ رباعيات عند الأسبوع 29 + 5 أيام

ـ خماسيات عند الأسبوع 28 + 4 أيام
وكشفت دراسة أخرى على 131 حالة (104 رباعيات، 20 خمسيات، 5 ستّيات، وواحدة سباعيات وثمانيات)، ويتم إجراء تقليص للأجنة عادة بين الأسبوعين 11 و18 لتقليل المضاعفات.

معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي

المخاطر الصحية للحمل فوق الثلاثي على الأم:

ـ ارتفاع ضغط الدم الحملي والسكري الحملي بنسبة أعلى من الطبيعي.

ـ زيادة فرص الولادة المبكرة والنزيف ومشاكل ما بعد الولادة.

ـ إجهاد نفسي وجسدي شديد بسبب مضاعفات الحمل وعدد الأجنة الكبير.

معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي


والمخاطر الصحية الحمل فوق الثلاثي على الأجنة

أغلب الولادات تكون مبكرة جدًا مما يسبب:

ـ نقص وزن المواليد.

ـ ضعف التنفس.

ـ احتمالية الدخول للحضّانة (NICU).

ـ زيادة خطر نقص النمو داخل الرحم أو وفاة أحد الأجنة قبل أو بعد الولادة.

معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي

ما الذي يفعله الأطباء في هذه الحالات؟

ويُدرس خيار يسمى تقليص الأجنة المتعددة (MFPR) لتحسين فرص بقاء الأجنة وتقليل الخطر على الأم.

والمتابعة تكون دقيقة جدًا على يد فريق طبي متكامل من أطباء النساء والتوليد وأخصائيي حديثي الولادة.

والولادة غالبًا تتم قبل الأسبوع الـ 37 لتفادي المضاعفات، مع التركيز على بلوغ الحمل الأسبوع 30 على الأقل لرفع فرص النجاة.

مسلسل كارثة طبيعية 

لماذا يناقش المسلسل هذه الظاهرة؟

ويركّز مسلسل محمد سلام على الجوانب الإنسانية والنفسية للأمهات في هذه التجربة الفريدة، ويسلط الضوء على الضغوط الاجتماعية والطبية التي ترافق الحمل المتعدد فوق الثلاثي، ليقدم للجمهور تجربة تجمع بين الدراما والوعي الصحي في آنٍ واحد.

الحمل المتعدد فوق الثلاثي محمد سلام الحمل الرباعي الحمل الخماسي مخاطر الحمل المتعدد تقليص الأجنة الولادة المبكرة مضاعفات الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مشغولات ذهبية

ارتفاع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

المغرب والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

المغرب والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية

الهلال الأحمر الفلسطيني: الغارات الإسرائيلية تعرقل في الأساس جهود الإغاثة الطبية

الهلال الأحمر الفلسطيني: الغارات الإسرائيلية تعرقل في الأساس جهود الإغاثة الطبية

بالصور

مفاجأة طبية نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. ماذا يحدث في الحمل فوق الثلاثي؟

معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي
معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي
معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي

هل يؤثر شرب الحليب بالقهوة على المناعة؟.. دراسة تكشف مفاجأة

تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة
تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة
تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة

الصين تشعل حرب المعادن النادرة.. وأوروبا على حافة أزمة صناعة السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

فورد توروس
فورد توروس
فورد توروس

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد