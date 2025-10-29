مفاجأة طبية نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. ماذا يحدث في الحمل فوق الثلاثي؟

يشهد مسلسل الفنان محمد سلام جدلًا واسعًا بعد تناوله موضوعًا طبيًا نادر الحدوث وهو الحمل المتعدد فوق الثلاثي، أو ما يُعرف علميًا بـ Higher-Order Multiple Pregnancy (HOM)، وهي حالة تصيب عددًا محدودًا جدًا من النساء في العالم، حيث يحملن أربعة أجنة أو أكثر في وقت واحد.

معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي

ويكشف الخبراء، أن هذه الظاهرة على الرغم من ندرتها، فإنها تزداد مع انتشار تقنيات الإخصاب الصناعي وأطفال الأنابيب، لكنها في الوقت نفسه تُعد من أكثر أنواع الحمل خطرًا على الأم والأجنة.

ويُعرّف الحمل المتعدد فوق الثلاثي بأنه الحمل الذي يحتوي على أربعة أجنة أو أكثر (رباعيات، خمسيات، أو حتى أكثر).

وارتفعت نسبته خلال العقود الأخيرة بسبب تقنيات الإنجاب المساعد، لكنه ما زال نادرًا جدًا عالميًا.

وفقًا لدراسة منشورة في موقع PubMed، تزداد هذه الحالات في مراكز التلقيح الصناعي حول العالم.

نسب ومعدلات الولادة في هذه الحالات

وتابعت دراسة 112 حالة حمل متعدد الأجنة (ثلاثيات، رباعيات، خماسيات) أظهرت أن متوسط الولادة كان:

ـ ثلاثيات عند الأسبوع 31 + 5 أيام

ـ رباعيات عند الأسبوع 29 + 5 أيام

ـ خماسيات عند الأسبوع 28 + 4 أيام

وكشفت دراسة أخرى على 131 حالة (104 رباعيات، 20 خمسيات، 5 ستّيات، وواحدة سباعيات وثمانيات)، ويتم إجراء تقليص للأجنة عادة بين الأسبوعين 11 و18 لتقليل المضاعفات.

المخاطر الصحية للحمل فوق الثلاثي على الأم:

ـ ارتفاع ضغط الدم الحملي والسكري الحملي بنسبة أعلى من الطبيعي.

ـ زيادة فرص الولادة المبكرة والنزيف ومشاكل ما بعد الولادة.

ـ إجهاد نفسي وجسدي شديد بسبب مضاعفات الحمل وعدد الأجنة الكبير.

والمخاطر الصحية الحمل فوق الثلاثي على الأجنة

أغلب الولادات تكون مبكرة جدًا مما يسبب:

ـ نقص وزن المواليد.

ـ ضعف التنفس.

ـ احتمالية الدخول للحضّانة (NICU).

ـ زيادة خطر نقص النمو داخل الرحم أو وفاة أحد الأجنة قبل أو بعد الولادة.

ما الذي يفعله الأطباء في هذه الحالات؟

ويُدرس خيار يسمى تقليص الأجنة المتعددة (MFPR) لتحسين فرص بقاء الأجنة وتقليل الخطر على الأم.

والمتابعة تكون دقيقة جدًا على يد فريق طبي متكامل من أطباء النساء والتوليد وأخصائيي حديثي الولادة.

والولادة غالبًا تتم قبل الأسبوع الـ 37 لتفادي المضاعفات، مع التركيز على بلوغ الحمل الأسبوع 30 على الأقل لرفع فرص النجاة.

مسلسل كارثة طبيعية

لماذا يناقش المسلسل هذه الظاهرة؟

ويركّز مسلسل محمد سلام على الجوانب الإنسانية والنفسية للأمهات في هذه التجربة الفريدة، ويسلط الضوء على الضغوط الاجتماعية والطبية التي ترافق الحمل المتعدد فوق الثلاثي، ليقدم للجمهور تجربة تجمع بين الدراما والوعي الصحي في آنٍ واحد.